Wustermark

Es werde einer der schönsten Grundschul-Campusse Brandenburgs mit einem denkmalgeschützten Altbau und einem modernen Gebäude. So hatte Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) den Bildungskomplex an der Hamburger Straße in Wustermark beschrieben, als im Februar 2018 der Grundstein für den Erweiterungsbau gelegt wurde. Seine Worte fanden am Dienstag Bestätigung. Der neue Schulteil ist fertig, rund zehn Millionen Euro hat die Gemeinde, inklusive 3,3 Millionen Fördermittel vom Land, investiert.

„Dank an die Gemeinde für dieses tolle Gebäude. Wir brauchen die neuen Räume dringend“, sagte die amtierende Schulleiterin Christiane Klawa, die den erkrankten Michael Heinrich vertritt.

Lernen derzeit noch 440 Mädchen und Jungen an der „Otto-Lilienthal“-Grundschule, sind es im kommenden Schuljahr zwei Klassen mehr. Einziehen werden die Wustermarker Schüler Anfang August, wenn das neue Schuljahr beginnt. Aber sie durften am Dienstag schon mal gucken, was sie in dem Gebäude so erwartet.

Fachräume in der oberen Etage

In der oberen Etage des modernen Multifunktionsbaus befinden sich fünf Fachräume, darunter ein Computerkabinett, das mit Tablets ausgestattet wird. Insgesamt bekommt die Schule 120 Computer. Zum neuen Mobilar gehören auch „mitwachsende“, also verstellbare Stühle, wie Bürgermeister während eines Rundgangs erklärte.

Der untere Bereich ist vor allem den Hortkindern vorbehalten, die sich in acht Räumen austoben können. „Der Umzug des Hortes von der Kita ’ Spatzennest’ in Wustermark hier her erfolgt im Sommer, so dass ab August alle im neuen Domizil sind“, freute sich Bürgermeister Schreiber. Parallel würden in der Kita einige Umbauten vorgenommen, unter anderem ist ein Fahrstuhl für die Essenversorgung nötig, so dass dort zusätzlich etwa 80 Kita-Kinder aufgenommen werden können.

„Flexible Mitte“ bekommt mobile Stellwände

Der Eingangsbereich des neuen Schulgebäudes, in dem Dienstag die Eröffnung gefeiert wurde, wird sich noch verändern, weiß Architektin Dominica Sander vom verantwortlichen Berliner Büro Sander & Hofrichter: „Wenn in der ’flexiblen Mitte’ die mobilen Zwischenwände eingezogen sind, kann man diese Fläche beliebig abtrennen und individuell nutzen.“

Kernstück des Erweiterungsbaus ist die Zweifeldsporthalle, die neben dem Schulsport auch für den Freizeit- und Vereinssport zur Verfügung stehen soll, versicherte Holger Schreiber.

Spielgeräte im Außenbereich

Im Außenbereich zwischen dem jetzigen denkmalgeschützten Schulgebäude und dem Neubau findet sich viel Grün. Dort, wo sich derzeit noch Sandberge auftürmen, werden Spielgeräte aufgebaut. Bereits fertig sind zusätzliche Parkflächen an der Hamburger Straße, wo Eltern ihre Kinder ein-und aussteigen lassen können.

Seit Jahren steckt die Gemeinde Wustermark als Schulträger auch viel Geld in die Sanierung und die Verbesserung des Brandschutzes des denkmalgeschützten Altgebäudes. Auch zwei Fluchttreppen mussten bereits angebaut werden.

Von Jens Wegener