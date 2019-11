Elstal

Am Donnerstagvormittag und am Abend wird es auf der B 5 wieder voll. Wenn das Designer Outlet Berlin in Elstal zum Late-Night-Shopping bis 23 Uhr ruft, kommen die Schnäppchenjäger aus dem Raum Berlin, Potsdam und aus Richtung Autobahn ins Havelland.

Was die Kunden und Store-Inhaber freut, nervt die Elstaler und Bewohner der umliegenden Dörfer wie Priort von mal zu mal mehr. Sie müssen mit vollen Straßen, Staus und wildgeparkten Autos leben.

Der jüngste Aktionstag im Outletcenter am 4. Oktober hatte dabei das Fass zum Überlaufen gebracht. Auch das Wustermarker Ordnungsamt war überfordert, konnte nichts gegen die vielen Falschparker unternehmen, weil die Mitarbeiter selbst nicht voran kamen.

Es gab Krisensitzungen der Gemeindeverwaltung Wustermark mit dem Centermanagement. Zwar sind erste bauliche Veränderungen an der Abfahrt der B 5 und auf den Parkplätzen im nächsten Jahr vorgesehen, aber kurzfristig hilft das den Ortsansässigen nicht.

Für den langen Shoppingtag am Donnerstag hat die Centerführung einige Maßnahmen angekündigt, die ein Stau-Chaos verhindern sollen. Mehr Parkeinweiser würden eingesetzt und die Ampelschaltung an der Kreuzung Nauener Straße so verändert, dass der Verkehr von der B 5 kommend besser abfließen kann. Ob alles funktioniert, wird sich am Donnerstag zeigen.

Von Jens Wegener