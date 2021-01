Feuerwehrbilanz 2020 für Wustermark: Nur ein Ortsteil war brandfrei

Wustermark

Mit Tieren haben Wustermarker Feuerwehrleute öfter mal zu tun. Aber dass das im Vorjahr für die Ortsfeuerwehr Elstal angeschaffte Drehleiterfahrzeug gleich beim ersten Einsatz eine lebenswichtige Rolle spielen wird, war so nicht absehbar. „Wir haben in Elstal nach einem Bürgerhinweis eine verletzte Eule retten können, die in einem Baum festsaß. Damit hatte die Drehleiter ihre Feuertaufe bestanden“, sagt Wustermarks Gemeindebrandmeister Jürgen Scholz.

Hunde waren nicht zu retten

So gut wie die Geschichte mit der Eule endete – das Tier wurde behandelt und konnte später wieder freigelassen werden – so tragisch ging des letzte Jahr für einen jungen Mann in Priort zu Ende. Kameraden aus Priort, Wustermark und Elstal konnten es nicht verhindern, dass das Häuschen des Mann innen ausbrannte und auch seine beiden Hunde ums Leben kamen( MAZ berichtete).

„Insgesamt sind wir 2020 zu 144 Einsätzen ausgerückt, 74 waren Brände“, sagt Scholz. Dabei lagen die Schwerpunkte in Elstal und Priort, der Ortsteil Hoppenrade war brandfrei.“ Wirklich gebrannt es aber „nur“ 32 mal, denn 42 mal kam es zu Fehlalarmen. „Die meisten wurden bei Firmen im Güterverkehrszentrum Wustermark ausgelöst. Dort sind die Anlagen so sensibel, dass sie oft anspringen. Aber wir wissen ja nicht, ob es ein Fehlalarm ist oder wirklich brennt, so dass wir jedes Mal mit voller Kapelle dorthin fahren. Diese Einsätze müssen die jeweiligen Firmen bezahlen“, erklärt Scholz.

Zahl der aktiven Kameraden ist gestiegen

Hatten die Wustermarker Feuerwehrleute im Jahr 2019 bei ihren Einsätzen nichts mit Verstorbenen oder tödlich Verunglückten zu tun, änderte sich das in 2020. Bei Verkehrsunfällen auf der B 5 und einem Arbeitsunfall im GVZ starben drei Personen, einmal fanden die Kameraden nach einer gewaltsamen Türöffnung eine ältere Frau leblos vor. „Natürlich bieten wir für die Kameraden, die an solchen Einsätzen beteiligt sind, im Nachgang die Betreuung von einem Seelsorger an. Aber bisher wurde das nicht in Anspruch genommen“, sagt der Gemeindebrandmeister.

Erfreulich aus Sicht der Wehrführung: Im Corona-Jahr ist die Zahl der aktiven Kameraden in den Wustermarker Wehren von 97 auf 109 gestiegen – in der Einheit Hoppenrade/Buchow-Karpzow sind es 15, in Priort 29, in Wustermark 33 und in Elstal 32. „In den Jugendfeuerwehren sind jedes Jahr 40 bis 50 Mädchen und Jungen angemeldet, das war auch 2020 so, obwohl es wegen der Pandemie-Beschränkungen für den Nachwuchs fast keine Ausbildung geben konnte“, weiß Scholz. Trotz einiger Schwierigkeiten sei es gelungen, wenigstens die Truppmann-Ausbildung für 16 aktive Feuerwehrleute im Vorjahr abzuschließen.

Scholz : Feuerwehrleute sollten geimpft werden

Den einen oder anderen Corona-Fall hat es in 2020 bei den einzelnen Ortsfeuerwehren in Wustermark gegeben, aber keine Wehr war komplett „außer Betrieb“. Deshalb wünscht sich Jürgen Scholz zum einen, dass die Kameraden regelmäßig getestet werden, was bisher nicht der Fall ist, und „dass wir so schnell wie möglich geimpft werden.“ Das sei wichtig, weil die Feuerwehrleute bei sogenannten Tragehilfe-Einsätzen, bei denen sie zur Unterstützung des Rettungsdienstes gerufen werden, um Leute aus ihren Wohnungen zu holen und in den Rettungswagen zu transportieren, der Gefahr ausgesetzt sind, sich mit dem Virus zu infizieren.

Der Fuhrpark der Wustermarker Feuerwehren wird in diesem Jahr weiter aufgestockt. Im März/April soll ein neues Kommandofahrzeug ausgeliefert werden. Ende des Jahres, so hofft die Wehrführung, bekommt die Ortsfeuerwehr Priort einen Mannschaftstransportwagen. Für 2022 ist die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs geplant.

Zudem beginnt in diesem Jahr die Planung für den Anbau an das Gerätehauses in Priort. „Zuerst muss ein geeignetes Grundstück gefunden werden. Vor 2022 wird der Bau nicht beginnen“, glaubt Jürgen Scholz. Langfristig soll auch die Feuerwehr Elstal ein neues Domizil bekommen, weil das jetzige Depot zu klein ist. aber der Zeitpunkt ist offen.

