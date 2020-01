Fitnessparcours auf dem Bildungscampus für jedermann eröffnet

Elstal

Eine der ersten, die die neuen Geräte ausprobierte, war Heike Beiderbeck-Haus. Sie hatte sich die Brustpresse ausgesucht und zeigte sich nach wenigen Minuten begeistert: „Das ist eine gute Möglichkeit, die Muskeln zu trainieren. Sonst gehe ich ins Fitnessstudio, aber jetzt werde ich öfter hier einen Zwischenstopp einlegen“, sagte die Mitarbeiterin des Bildungszentrums Elstal.

Jeder kann dort trainieren

Der Generalsekretär des Bundes Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland Christoph Stiba schnitt Mittwochvormittag das rot-weiße Flatterband durch und gab damit den kleinen Parcours an der Eduard- Scheve-Allee auf dem Gelände des Bildungszentrums in Elstal frei. Vier Geräte sind dort aufgestellt, die jeder benutzen kann: ein Crosstrainer, eine Brustpresse, eine Ruderbank und ein Skitrainer.

Das Geld für den Fitnesspfad – 15 000 Euro – kommt aus dem Wustermarker Bürgerhaushalt 2019. Bei der Abstimmung über die Vorschläge hatte das Sportprojekt 197 Stimmen bekommen, war damit auf dem fünften Platz gelandet und wurde nun umgesetzt. „Die Gemeinde Wustermark hatte uns wegen des Standortes angesprochen und wir haben dann zugesagt“, erzählte Tobis Kühl von der Campus-Leitung. Für einen Zeitraum von fünf Jahren übernimmt des Bildungscampus auch die Wartung und Pflege der Geräte.

Alle fünf Gewinnervorschläge wurden umgesetzt

Der Standort sei nahezu ideal, so Kühl. „Er ist für die Elstaler und für die Studenten, Lehrkräfte und Mitarbeiter des Campus leicht zu erreichen. Er befindet sich direkt neben einem Spielplatz, so dass auch Eltern Sport machen und ihre Kinder beobachten können. Eine Infotafel hilft Neulingen dabei, die Geräte richtig zu nutzen.

Auch die anderen vier Gewinnervorschläge aus dem Wustermarker Bürgerhaushalt 2019, der 50000 Euro umfasst, seien bereits realisiert worden, wie Marie-Elise Müller von der Gemeindeverwaltung sagt: „Im Herbst 2019 sind diverse Bäume im Gemeindegebiet gepflanzt worden – Kirschen, Linden, Buchen, Kiefern und Eichen. Sie stehen unter anderem am Bahnhofsvorplatz Priort, am neuen Kreisverkehr Elstal, am Landwirtschaftsweg Hoppenrade, im Gutspark Buchow-Karpzow und in der Alten Siedlung Wustermark.“

Bänke aufgestellt

Mit dem Aufstellen der Sitzgelegenheiten ist im Vorjahr begonnen worden. Bänke findet man bereits am Havelkanal in Buchow-Karpzow, an den Begegnungsstätten Priort und Hoppenrade und am Landwirtschaftsweg Hoppenrade. „Die restlichen folgen nach und nach“, so Müller. Angeschafft wurden inzwischen auch neue Hartsportmatten für die Turnhalle Wustermark und Trainingsmaterial für den Sportverein Wustermark.

Kritik aus der Verwaltung

Die Freude darüber kann jedoch die Kritik der Gemeindeverwaltung über den Bürgerhaushalt generell nicht überdecken. Kostenaufwand und Nutzen würden in keinem Verhältnis stehen, heißt es in einer Stellungnahme der Verwaltung, die in der Wustermarker Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend ab 19.30 Uhr im Konferenzraum des Rathauses auf der Tagesordnung steht.

Trotz eines großen Werbe-und Zeitaufwandes und der immer wieder verbesserten Teilnahmebedingungen sei die Beteiligung der Wustermarker an der Abstimmung mit deutlich unter zehn Prozent sehr gering. Wörtlich: „Alle bisherigen Änderungen und Verbesserungen sorgten nicht für eine höhere Beteiligung und auch nicht für ein verstärktes Bürgerengagement. Die abgegebenen Vorschläge und die Gewinnervorschläge unterstreichen, dass das Ziel der verstärkten Bürgerbeteiligung verfehlt wird. Da es sich beim Bürgerbudget um eine freiwillige Leistung der Gemeinde handelt, sollte über die Fortführung in dieser Form grundsätzlich diskutiert werden.“

