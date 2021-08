Five Guys-Restaurant eröffnet in Elstal: Ein Stück Amerika im Havelland

Elstal

Hinter dem Tresen wuseln mehr als zehn rot-weiß gekleidete Mitarbeiter umher und kümmern sich um die ersten Gäste. Kommandos werden am Grill gerufen und Popmusik dringt aus den Lautsprechern an der Decke. Schon etwa eine Stunde nach der Eröffnung reicht die Schlange zeitweise bis vor die Ladentür.

Die US-Burgerrestaurant-Kette „Five Guys“, die man sonst nur aus Großstädten wie Berlin, Frankfurt oder Köln kennt, eröffnete am Montag im Designer Outlet Berlin in Elstal seine erste Filiale in Brandenburg.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Innen fällt das Restaurant vor allem durch seine Aufmachung auf. Die rot-weiß gefliesten Wände erinnern an einen Imbiss in den USA, an den Wänden prangen auf großen Tafeln Zitate aus deutschen und internationalen Tageszeitungen, die den Burger und die frisch zubereiteten Pommes anpreisen, die hier nur „Fries“ genannt werden.

Five Guys wurde bereits 1986 im US-amerikanischen Virginia von der Familie Morrell gegründet und ist dort schon seit Langem eine Institution. In Deutschland eröffnete die erste Filiale 2017 in Frankfurt am Main.

Den Burger selbst zusammenstellen

Der größte Unterschied zur Konkurrenz ist wohl der Bestellvorgang und die Zubereitung der Burger, Sandwiches, Pommes und Milchshakes. Im Restaurant gibt es keine große Karte mit verschiedenen Burger-Varianten.

Vielmehr wählt der Kunde eine Art Grundgerüst, wie einen Hamburger oder Cheeseburger und kann sich dann aus insgesamt 15 „Toppings“, also Zutaten wie Salat, Zwiebeln oder Speck, seinen individuellen Burger zusammenstellen. Der wird dann vor seinen Augen an der langen Theke zubereitet.

Ein typisches Five Guys-Menü aus Burger, Pommes und Getränk. Der Burger und das Getränk können individuell angepasst werden. Quelle: Privat

Fast alle Zutaten kommen in der Filiale im Ganzen an und werden erst vor Ort von den Mitarbeitern geschnitten. Beispielsweise die Kartoffeln, aus denen man die „Fries“ zubereitet. „Ich denke, unser Vorteil ist die Transparenz“, erklärt Jörg Gilcher, Deutschland-Chef von Five Guys. „Man kann zusehen, wie der Burger gemacht wird und es wird nichts warm gehalten oder auf Vorrat zubereitet. Diese Transparenz darüber, was mit dem Burger passiert, wird immer wichtiger und ist sicherlich auch interessant für die Gäste“, ergänzt er.

Wer in den Laden kommt, erblickt gleich die zahlreichen gestapelten Kartoffelsäcke im Eingangsbereich. „Viele Gäste halten die für Dekoration, allerdings werden diese Kartoffeln bei uns wirklich benutzt“, weiß Gilcher.

Die Einrichtung der Five Guys-Filialen ist immer gleich. Teilweise sind die Restaurants doppel- oder sogar dreistöckig. Quelle: Max Braun

Neben der besonderen Zubereitung der Burger und Sandwiches bietet auch der Getränkeautomat eine Überraschung: An der Kasse bekommt der Gast seinen leeren Becher und kann am Automaten nicht nur zwischen Standard-Cola oder Fanta wählen, sondern diese beispielsweise mit Zitronen oder Kirschgeschmack verfeinern. Diese Individualisierungsmöglichkeit bei Getränken orientiert sich wieder an dem Vorbild USA, ebenso wie die Möglichkeit, seinen Becher kostenlos und so oft man will nachzufüllen.

Die Milchshakes werden ebenso wie die Burger vor den Augen der Kunden mit den Wunschzutaten gemischt, darunter eine Variante mit Bacon-Geschmack.

Der Blick auf die Filiale direkt auf der Plaza von außen. Quelle: Max Braun

Mit dem Restaurant in Elstal unterhält Five Guys aktuell 25 Filialen in Deutschland. Weitere Zweigstellen, beispielsweise am Potsdamer Patz in Berlin, sollen in den kommenden Monaten folgen. Trotz der weltweiten Verbreitung der Restaurants ist Five Guys noch immer das Familienunternehmen als das es gestartet war.

Die ursprünglichen Five Guys, Vater Jerry Murrell und seine Söhne, führen noch heute das Unternehmen. Sobald ein neuer Lieferant beispielsweise für Kartoffeln gefunden wurde, testet einer der Söhne die daraus zubereiteten „Fries“. Erst dann kann der neue Lieferant richtig eingeführt werden, verrät Gilcher. Noch kommen die Kartoffeln für die Pommes in Wustermark beispielsweise aus Italien oder den Niederlanden. Nach und nach wolle man aber bei möglichst vielen Zutaten auf deutsche Produktherkunft umsteigen.

US-Atmosphäre lockt Besucher

Die Five-Guys-Pommes werden grundsätzlich in Erdnussöl frittiert. Betroffene einer Allergie sollten hier also acht geben. Bestimmte Rückfragen zu den Produkten können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber jederzeit beantworten, versichert Gilcher. Für Vegetarier gibt es beispielsweise das Veggie-Cheese-Sandwich. Einen vegetarischen Burger gebe es noch nicht, man arbeite aber aktuell daran, erklärt der Deutschland-Chef.

Five Guys bringt in seinen Restaurants die typische USA-Atmosphäre nach Deutschland. Durch die immer noch verhältnismäßig geringe Zahl an Filialen hierzulande behält die Kette außerdem eine Art Anziehung, für die sich viele Kunden zumeist bewusst entschieden.

Von Max Braun