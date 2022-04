Flüchtlinge in Wustermark: Eine Irrfahrt durch den Behördendschungel

Wustermark

So richtig können sie es noch nicht glauben. Doch es scheint geklappt zu haben: Die sechs Flüchtlinge aus der Ukraine, die bei Familie Benz in Dyrotz Unterschlupf gefunden haben, sind jetzt Wustermarker. „Wir haben sie endlich alle im Einwohnermeldeamt in Wustermarker Rathaus angemeldet“, freut sich Joachim Benz. Damit geht für eine fünfköpfige Familie und eine alleinstehende Frau eine Irrfahrt durch den Behördendschungel zu Ende, die sie ohne die Hilfe von Elke und Joachim Benz nicht hätten bewältigen können.

Flucht aus der Region Charkiw

Dabei schien sich für die sechs Ukrainer, die aus der Region um Charkiw stammen, in Deutschland alles zum Guten zu entwickeln. Das Ehepaar Swetlana und Vitali mit ihren drei Kindern Albina, Polina und dem Baby Artjon stammen aus der Region um Charkiw. Sie hatten auf ihrer Flucht in Richtung Polen im Zug die allein reisende Mutter Albina getroffen und gemeinsam die polnische Grenze und später Deutschland erreicht. Sie wurden im Landkreis Oder-Spree registriert und kamen in einer großen Gemeinschaftsunterkunft unter, erzählt der Wustermarker Joachim Benz und ergänzt: „Meine Frau und ich hatten uns entschieden, Flüchtlinge aufzunehmen, weil wir helfen wollen und genügend Platz auf dem Grundstück in Dyrotz ist.“ Über Social Media-Kanäle und persönliche Kontakte war es schließlich gelungen, die besagten sechs Personen aus dem Landkreis Oder-Spree ins Havelland zu holen.

Die Wustermarker Elke und Joachim Benz. Quelle: Jens Wegener

Große Hilfe aus der Nachbarschaft

„Dass das aus bürokratischer Sicht ein Fehler war, wussten wir vorher nicht“, erzählt Joachim Benz. Denn beim ersten Versuch, die sechs Personen im Havelland anzumelden, hieß es in der Außenstelle der Ausländerbehörde des Landkreises Havelland in Falkensee schlicht: „Geht nicht, weil sie schon im Landkreis Oder-Spree registriert wurden.“ Elke und Joachim Benz sollten sich um eine sogenannte „Übernahmevereinbarung“ kümmern. „Beide Landkreise sollten sich einigen, damit es zu keiner doppelten Registrierung kommt.

In der Zwischenzeit bekam das Ehepaar aus Dyrotz aus dem Freundeskreis und der Nachbarschaft diverse Spenden für ihre Gäste: „Einer hat eine Waschmaschine gebracht, der andere einen Kühlschrank, dazu viele Kleidungsstücke und Spielzeug“, sagt Elke Benz, die früher als Tagesmutter gearbeitet hatte und sich also mit den ukrainischen Kindern gut beschäftigen kann. „Bei der Sprache hilft eine Übersetzer-App“, sagt die 65-Jährige.

Schwieriger Anmeldeprozess für die Ukrainer

Das Einwohnermeldeamt im Wustermarker Rathaus konnte zunächst auch nicht helfen. Immer wieder fragte Joachim Benz in den Ausländerbehörden der beiden Landkreises nach, schrieb Mails. 14 Tage tat sich nix. „Es geht ja darum, dass mit einer Anmeldung verbunden ist, dass die Flüchtlinge einen Aufenthaltsstatus bekommen, Anspruch auf finanzielle Unterstützung haben, ein Konto eröffnen können, krankenversichert sind und die Kinder in die Schule und den Kindergarten gehen können“, so der 68-jährige Wustermarker.

Albina (r.) und Paulina fühlen sich Wohl im neuen Zuhause. Quelle: Jens Wegener

Vor wenigen Tagen folgte wieder ein Besuch bei der Ausländerbehörde in Falkensee. Dieses Mal mit einem Erfolg. „Es wurde uns gesagt, dass jetzt einer Anmeldung der sechs Ukrainer in Wustermark nichts mehr im Wege steht. Und das war auch so. Am nächsten Tag haben wir alles im Rathaus erledigen können“, beschreibt Joachim Benz. Jetzt können die Flüchtlinge in der großen Ferienwohnung, die einen separaten Eingang hat, erstmal zur Ruhe kommen.

Arbeitsgruppe wird in Wustermark gebildet

Um die Gemeindeverwaltung bei der Koordination der Flüchtlingshilfe und Aufnahme von Geflüchteten zu unterstützen, wird in Wustermark jetzt eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Einem entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion haben die Gemeindevertreter zugestimmt. „Es braucht auf kommunaler Ebene eine umfassende humanitäre und weiterhin solidarische Unterstützung, die eng mit und zwischen den Initiativen vor Ort, der Politik und der Gemeindeverwaltung abgestimmt ist. Ein regelmäßiger Austausch über die Handlungsschritte und kurzfristige Reaktion auf mögliche Erfordernisse gewährleisten auch für die Zukunft ein großes Verständnis und hohe Akzeptanz für die unvorstellbare Situation der Geflüchteten“, so SPD-Fraktionschef Steven Werner.

Die Arbeitsgruppe soll aus Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung, aus Kommunalpolitikern sowie lokalen Expertinnen und Experten bestehen. Diese werden von der Verwaltung im Einvernehmen mit den Fraktionen bestimmt.

Von Jens Wegener