Elstal

Ein Ford Mondeo ist in der Nacht zum Donnerstag in der Rosa-Luxemburg-Allee in Elstal gestohlen worden. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr dort geparkt.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und fahndet nach dem grauen Kombi mit dem Kennzeichen: NAU-A 65. Der Wert des Autos liegt bei etwa 15.000 Euro.

Von MAZonline