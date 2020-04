Freidenker bieten Sorgentelefon gegen Langeweile

Brieselang/Wustermark

Ein Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche bietet das Jugendhilfeteam des Humanistischen Freidenkerbundes Havelland ab sofort in den Gemeinden Brieselang und Wustermark an. Dort betreibt der Freidenkerbund die Jugendklubs und organisiert die Jugendangebote.

Bei Redebedarf anrufen

Nachdem Schulen, Spiel- und Bolzplätze und Sportstätten wegen der Corona-Krise geschlossen werden mussten und auch die Jugendklubs in den Orten schließen mussten, soll die Jugendarbeit nicht auch noch völlig eingestellt werden. „Wir meinen, dass die Kinder und weiterhin auch einfach nur mal reden und sich aussprechen wollen. Wer also Redebedarf hat, kann per Telefon mit dem Jugendhilfeteam den Kontakt suchen und gegebenenfalls aufgrund von Langeweile persönliche Sorgen oder Probleme – auch vertraulich – ansprechen“, sagt der Vorsitzende des Freidenkerbundes Volker Mueller.

Angebot zunächst bis 17. April

Das Angebot gilt vorerst von montags bis freitags (außer Karfreitag und Ostermontag) bis zum 17. April jeweils in der Zeit von 13 bis 17 Uhr. Weiterhin besteht die Möglichkeit, per Mail in Kontakt zu treten. „Wir versuchen, schnellstmöglich zu antworten. Bleibt gesund und nutzt unser Angebot“, appelliert Mueller an die jungen Leute.

Kontakt in Brieselang unter der Nummer 033232/4 11 99 sowie per Mail: freidenker-jcbrieselang@web.de;

Kontakte in Wustermark unter der Nummer 033234/8 92 48 sowie per Mail: freidenker-jcwustermark@web.de.

Von Jens Wegener