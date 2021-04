Freude bei Priorter Feuerwehr: Fördermittel für neue Ausstattung und neue Schläuche

Priort

Zwar 15 Minuten zu später, aber nicht weniger sehnlich erwartet wurde am Mittwochnachmittag im Wustermarker Ortsteil Priort bei der Freiwilligen Feuerwehr der Brandenburger Innenminister. Vor allem bei den Nachwuchseinsatzkräften Jamie Busch (13) und Jakob Stamm (11) und Jugendwart Jean-Philipe Dominiak (21) war die Freude groß. Denn Minister Michael Stübgen (CDU) hatte für die Jugendwehr einen symbolischen Scheck über knapp 1169,38 Euro mitgebracht. Mit den direkt vom Innenministerium vergebenen Fördermitteln zur Nachwuchsgewinnung konnte für die jüngsten Mitglieder der Ortswehr eine neue Ausstattung angeschafft werden.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stübgen hatte gar noch einen zweiten Scheck über 2771,08 Euro dabei. Dieser Betrag, der sich aus Lottomitteln speist, wurde für einen Antrag zur Anschaffung von Wettkampfgeräten für die Einsatzkräfte, wie etwa neue Schläuche, bewilligt.

Gleich zwei Schecks hatte Innenminister Michael Stübgen (CDU) für die Freiwillige Feuerwehr Priort im Gepäck. Quelle: Nadine Bieneck

Bei einem Rundgang durch die Feuerwache im Potsdamer Weg nutzte Ortswehrführer Fabian Kralisch die Gelegenheit, dem Innenminister die Besonderheiten der Priorter Wehr aufzuzeigen. So ist diese unter anderem als Versorgungseinheit im Katastrophenschutz des Landes Brandenburg im Einsatz. Stübgen erfuhr bei der Stippvisite auch, woran es in der Wache noch hapert. So sehnen die Einsatzkräfte den dringend benötigten Anbau für ihre Wache herbei. Wie Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) erklärte, laufen dazu bereits die Arbeiten durch ein Planungsbüro. Zudem, so Kralisch, „hoffen wir möglichst bald unsere praktischen Übungen wieder aufnehmen zu können“. Stübgen hörte aufmerksam zu und dankte den Einsatzkräften: „Sie opfern ihre Freizeit dafür, andere Menschen zu retten.“

Von Nadine Bieneck