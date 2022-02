GVZ Wustermark: Containerbahnhof als Abstellfläche

Wustermark

Mehr Güter sollen auf die Schiene, so der politische Wille von vielen Seiten. Doch die Realität sieht anders aus: Im Containerbahnhof Wustermark im Güterverteilzentrum (GVZ) stehen die Lkws der Spedition Diebel auf der Abstellfläche, auf der eigentlich der Umschlag vom Lkw auf die Bahn passieren soll, und warten auf Fahrten über Autobahnen durch Deutschland. Und auf den Gleisen sind Güterwaggons abgestellt, die derzeit nicht gebraucht werden.

Schon seit Jahren schlägt kein Zug mehr seine Güter an dem 2001 eingerichteten Terminal in Wustermark um. Mehrere Versuche von Spediteuren, um dies zu ändern, scheiterten.

Wustermarker Güterbahnhof als Abstellfläche genutzt

Der Güter-Bahnhof dient nur als Abstellfläche. „Wir würden ja gerne unsere Verkehre auch auf die Schiene bringen, haben ein großes Interesse daran, aber unsere Kunden wollen das bisher nicht“, sagt ein Vertreter einer Spedition frustriert, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Als Begründung schiebt der Speditionskaufmann hinterher: „Solange der Internet-Kunde, also wir alle, die Einkaufs-Mentalität haben, ,heute bestellt, morgen geliefert’ ist der Lkw halt schneller.“ Der Kampf gegen den Klimawandel wird auch vom Konsumenten gewonnen – da hilft auch die schöne, zukunftsweisende Infrastruktur von Wustermark nicht.

Gleisinfrastruktur im GVZ Wustermark ist vorhanden

Als Eigentümer der Terminalfläche, die Betonplatte, ist derzeit die Spedition Diebel eingetragen, deren Fahrer sich dort zwischen den Schichten ausruhen. Die Gleisinfrastruktur wird durch die Rail & Logistik Center Wustermark GmbH (RLCW), einer Tochtergesellschaft der Havelländischen Eisenbahn (HVLE), seit neun Monaten betrieben.

Die Eisenbahner aus Elstal hatten die Gleisinfrastruktur erst am 1. Juni 2021 von der IPG Infrastruktur- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH, die im Auftrag der Gemeinde Wustermark die Anlage betrieben hat, übernommen. Seitdem kümmert sich Ronny Henckel, Geschäftsführer der RLCW, die auch Deutschlands größten privaten Rangierbahnhof in Elstal betreiben, um die Anlage in Wustermark.

RLCW und Spedition Diebel agieren gemeinsam

Welche Art von Dienstleistungen erbringen sie momentan mit dem Containerbahnhof? „Wir stellen unsere Eisenbahninfrastruktur für alle möglichen Verkehre zur Verfügung, aktuell beschränken sich diese leider auf kurzfristige Abstellungen von Zügen“, sagt Henckel. Und im Konjunktiv gefragt: Was könnten Sie mit dem Bahnhof alles anbieten? „Im Verbund mit der Spedition Diebel können wir einen regelmäßigen Umschlag von Container und Sattelauflieger organisieren“, so der Eisenbahner.

Große Kunden nutzen die Straße

Wenn Kunden wie Amazon, DHL, Hermes oder DPD wirklich wollten, könnte Henckel mit seiner Havelländischen Eisenbahn (HVLE) realistisch vier Züge mit rund 140 Container pro Tag umschlagen. Das wären pro Tag über 70 Lkws weniger auf deutschen Straßen. So fährt derzeit kein Zug von Wustermark nach Irgendwo und bringt Waren – es sind die über 300 Lkws, die das Güterverteilzentrum täglich verlassen.

Auch wenn das Umschlagequipment momentan mangels Nachfrage noch nicht vorhanden ist, es könnte jedoch zeitnah organisiert werden, so Henckel. Zwei Gleise in der Ein- und Ausfahrgruppe, die eine Nutzlänge von 740 Metern aufweisen und entsprechend für die heutige Standardzuglänge im europäischen Schienengüterverkehr ausgelegt sind, ein Terminal (Betonplatte) an dem sich zwei Gleise an der Platte mit einer Kantenlänge von je 660 Metern anschließen – es fehlen nur noch die Kunden.

RLCW setzt Gespräche mit möglichen Kunden fort

Doch die Zeit und der Zeitgeist spielen derzeit den Eisenbahnern in die Hände. „Aktuell sind wir in intensiven Gesprächen mit unterschiedlichen Operateuren und Speditionen, wie wir Mengen für ein solches Terminal generieren können. Hierzu stimmen wir uns mit Diebel intensiv ab“, sagt RLCW-Geschäftsführer Henckel.

Wie beurteilen Sie die Zukunft des Bahnhofes, was sind Ihre Ziele? „Der Standort und die Infrastruktur haben ein großes Potenzial. Mit Gewinnung eines Ankerkunden sollte uns ein regelmäßiger Umschlag und Terminalbetrieb gelingen, was gleichzeitig mein Ziel ist.,“ sagt der Eisenbahner aus Elstal.

Das Bundesverkehrsministerium hat angekündigt, dass der Bahnanteil von momentan 18 Prozent auf 25 Prozent im Güterverkehr steigen soll – wird Wustermark davon profitieren? „Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich dies sehr hoffe,“ so der Geschäftsführer.

Bisher fährt kein Zug nach Irgendwo, doch der Eisenbahner Ronny Henckel will alles dafür tun und freut sich schon auf den ersten regelmäßigen Güterzug, den er von Wustermark pünktlich wieder auf die Reise schicken kann. Auch, um seinen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten.

