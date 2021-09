GVZ Wustermark feiert seinen verspäteten 25. Geburtstag 

Wustermark

Ziemlich genau ein Jahr zu spät trafen sich im weitläufigen Güterverkehrszentrum (GVZ) Wustermark Verantwortliche und Gäste, um auf ein Vierteljahrhundert des Verladens, Umschlagens und Bauens zurück zu schauen.

Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber blickte mit einer Präsentation aus Bildern auf die Anfangszeit des GVZ Mitte der 1990er-Jahre, in denen die Gemeinde durch das Mega-Projekt stark gefordert war. „1995 begonnen, war es sicherlich in den Anfangszeiten eine nicht ganz einfache Entwicklung.

Es war auch für die Gemeinde Wustermark eine ziemliche Belastung und wurde letztendlich über die Landesentwicklungsgesellschaft gestemmt“, erklärt der Bürgermeister, der seit 2010 im Amt ist. Im Laufe der Zeit wurde aus dem insgesamt 226 Hektar großen Areal aber eine „Erfolgsstory“, führt Schreiber aus und bedankt sich bei allen Beteiligten aus der Anfangszeiten bis hin zu denen zur Gegenwart.

Heute ist das GVZ Wustermark praktisch vollständig vermarktet und bietet Platz für aktuell 44 Unternehmen, die hier vor Ort umschlagen, abtransportieren oder sogar produzieren und von der Anbindung durch Straße, Schiene und Wasser profitieren.

Das dm-Verteilzentrum feierte ebenfalls sein Jubiläum. Quelle: Max Braun

Dennoch vergrößern sich die bereits ansässigen Unternehmen mitunter noch. Colossus Logistics, ein Berliner Großraum- und Schwertransportspezialist, investiert mit der dazugehörigen Hafenbetreibergesellschaft HavelPort in einen Ausbau der Hafenflächen von 28 000 auf 42 000 Quadratmeter.

„Es ist natürlich eine top Lage, wir können hier ungestört wirtschaften, ohne dass wir beispielsweise nennenswerte Lärmschutzauflagen haben oder Anwohner stören“, erklärt Geschäftsführer Klaus Pietack auf MAZ-Nachfrage. 1995 war die heutige Colossus Logistics GmbH und Co.KG in Berlin- Hohenschönhausen gestartet.

Über 4000 Arbeitsplätze im GVZ

Da die großen Gewerbeflächen in Berlin aber mitunter immer weiter schrumpfen, werden Standorte an der Peripherie zu Berlin immer wichtiger. Ebenfalls verspätet feierte auch das dm-Verteilzentrum im GVZ seinen ersten Geburtstag. Leiterin Katrin Stiemer kennt das Güterverkehrszentrum schon seit 2002, also lange bevor sich die Drogeriekette hier niederließ und es „noch etwas grüner und die Nachbarschaft überschaubar“ war, erinnert sie sich augenzwinkernd.

Heute ist das Güterverkehrszentrum Berlin West Wustermark, wie es ganz offiziell heißt, Standort für über 4000 Arbeitsplätze. „Einige der ansässigen Unternehmen fahren noch nicht unter abschließender Volllast, das heißt, hier ist noch Potenzial, hier kann noch ein Stück mehr passieren“, erklärte Landrat Roger Lewandowski (CDU) mit Blick auf die Zukunft.

Landrat Roger Lewandowski (CDU) bei der Jubiläumsveranstaltung. Quelle: Max Braun

Alle Beteiligten rechnen also mit einer weiterhin positiven Entwicklung des Areals, das im europäischen Ranking der GVZ-Standorte aktuell den 12. Platz belegt und in Deutschland nur von den Standorten Bremen, Nürnberg und dem nicht allzu weit entfernten Berlin-Großbeeren geschlagen wird. Aktuell steht unter anderem die Verbreiterung der Kuhdammbrücke über den Havelkanal an, die zweispurig ausgebaut werden soll.

Von Max Braun