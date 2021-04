Wustermark

Sehr viel Geld nimmt die Gemeinde Wustermark für Straßen- und Brückenbauarbeiten im Güterverkehrszentrum Wustermark in den nächsten Jahren in die Hand. Die Sanierung der Rostocker Straße ist in Teilen schon erfolgt, ebenso der Bau des Kreisverkehrs am Kuhdammweg, den auch Giga-Liner befahren können. Nun stehen aber die dickeren Brocken an mit der Verbreiterung der Kuhdammbrücke über den Havelkanal und des Kuhdammweges von der Brücke zur L 202. Etwa 12 Millionen Euro soll das kosten, 8,5 Millionen Euro Fördermittel wurden Wustermark jetzt bewilligt.

Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Bevor weiter gebaut werden darf, müssen Archäologen die Baufelder absuchen und untersuchen, denn in dem Bereich „ist mit Funden in einem erheblichen Umfang zu rechnen“, so die Experten. Und diese Grabungen und Auswertungen zahlt allein die Gemeinde Wustermark. Derzeit geht man insgesamt von mehr als 400 000 Euro aus.

Bald erste Ergebnisse der Grabungen

In zweiten Abschnitten im Bereich Kuhdammweg sind die Untersuchungen bereits erfolgt, was etwa 165 000 Euro gekostet hat. Der Abschlussbericht zu den Funden und den Kosten werde das Landesamt für Denkmalpflege in diesen Tagen vorlegen, so die Gemeindeverwaltung. Für die nächsten beiden Abschnitte, die auch die Regenrückhaltefläche und die Ost- und Westseite neben der Brücke umfassen, haben die Gemeindevertreter Anfang März rund 250 000 Euro freigegeben.

Vom neuen Kreisverkehr im GVZ geht der Kuhdammweg (Mitte oben) ab. Quelle: Enrico Berg

Jetzt drängt die Zeit: Denn nach dem Bauablaufplan wird mit der Verbreiterung der Kuhdammbrücke am 1. Juli begonnen. Dann sollen der Kuhdammweg und die Seitenbereiche als Materiallagerflächen genutzt werden. Vorher müssen die Flächen archäologisch untersucht sein.

Kosten für Grundwasserabsenkungen noch unklar

Ganz so überraschend kommen diese Kosten für die Gemeinde nicht. Denn schon im Zuge der Erarbeitung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet „Wustermark Nord“ sei bekannt geworden, dass dort archäologisch wertvolle Funde möglich sind, so die Wustermarker Gemeindeverwaltung. Probegrabungen hätten diesen Verdacht bestätigt. „Je näher sich die Experten mit den Grabungen an das Brückenbauwerk heranarbeiten, desto mehr ist mit entsprechenden bedeutsamen Funden zu rechnen. Das haben die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte gezeigt“, sagt Bauamtsleiter Wolfgang Scholz.

Und noch ein Faktor kann sich kostensteigernd für die Gemeinde auswirken. Bisher nicht berücksichtigt sind die Aufwendungen für die Grundwasserabsenkung in den Abschnitten drei und vier, weil man vorher nicht weiß, wie tief gegraben werden muss. Sicher ist, dass Landwirten kein Schaden entstehen wird, so die Gemeindeverwaltung. Die Untersuchungen würden lediglich am Rande der landwirtschaftlichen Flächen erfolgen. Naturschutzrechtliche Belange (zum Beispiel Zauneidechsen) spielen keine Rolle, weil es sich um Acker- und Wiesenflächen handelt, so Wolfgang Scholz.

Der Müll muss weg

Bevor der vierte Abschnitt (westliche Rampe) von den Archäologen in Angriff genommen werden kann, müssen zunächst die dortigen Bauschutt- und Hausmüllablagerungen entsorgt werden. Die Wustermarker Verwaltung rechnet mit Kosten von etwa 600 000 Euro, dafür stehen aber Fördermittel in Aussicht. Im Moment bereitet die Wustermarker Verwaltung die Angebotseinholung für die Beseitigung der Ablagerungen vor.

Von Jens Wegener