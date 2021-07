Gefährlicher Bärenklau: Warum die Priorter aufatmen können

Priort

Aufatmen können die Priorter und andere Wanderer, die in der Döberitzer Heide mit Kindern oder Hunden unterwegs sind: Der unweit des Eingangs in die Heide von Priorter Seite im Weinmeisterbruch entdeckte Riesen-Bärenklau kann entfernt werden.

Wie die MAZ auf Anfrage beim Landkreis Havelland erfuhr, war bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) am 21. Juli der gemeinsame Antrag der Gemeinde Wustermark und der Heinz-Sielmann-Stiftung zur Entnahme der gefährlichen Pflanzen eingegangen. „Die UNB wird der Entnahme dieser invasiven Art zustimmen. Wann und wie das erfolgt, muss von den Antragstellern aber noch erklärt werden“, sagt Kreissprecher Norman Giese.

Auf Priorter Ansinnen reagiert

Nicht nur für den Priorter Ortsvorsteher Reiner Kühn (CDU) ist das eine tolle Nachricht. „Ich freue mich, dass man auf unser Ansinnen reagiert hat. Man muss ja nicht Menschen und Tiere unnötig einer Gefahr aussetzen.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei Berührungen mit dem Bärenklau kann es zu heftigen Verbrennungen der Haut kommen. Ausgelöst werden diese durch die in allen Pflanzenteilen enthaltende gefährliche Substanz Furocumarin, die bei Hautkontakt und Sonneneinfluss ähnliche Gesundheitsschäden verursacht wie ein starker Sonnenbrand, also Rötung der Haut, Schwellungen, Blasen und Hautverfärbungen.

Bürgerin hat keine Antworten bekommen

Mehrere Priorter hatten die Pflanzen Anfang Juni in der Heide entdeckt. Zuletzt am 6. Juli wandte sich Anwohnerin Ines Burschberg mit einem Schreiben an den Landkreis Havelland und an die Sielmannstiftung in Elstal und forderte: „Damit sich der Riesen-Bärenklau nicht weiter ausbreitet, sollte er schnellstens entfernt werden, auch wenn er in dem Naturschutzgebiet Döberitzer Heide steht. Man kann ihn mit einem kompletten Schutzanzug, wie in der Virologie üblich, gefahrlos entfernen.“ Da alle Pflanzenteile giftig seien und der Standort des Bärenklaus nur sieben bis acht Meter neben dem Weg sei, verstehe sie nicht, warum nicht umgehend gehandelt werde.

Ebenso bedauerlich war für sie, dass sie auf ihre Schreiben von beiden Institutionen keine Rückmeldung oder Eingangsbestätigung erhalten hat. „Zumal bei den Sielmännern der Gedanke des Einbeziehens der Mitbürger in den Umweltgedanken ja verinnerlicht sein müsste“, so Ines Burschberg.

Sielmann-Stiftung ist jetzt am Zug

Im Vorfeld der Ankündigung der Unteren Naturschutzbehörde, mit dem Entfernen der giftigen Pflanzen einverstanden zu sein, hatte die Sielmann-Stiftung Entwarnung gegeben. Da es sich um ein Naturschutzgebiet handele und die Pflanzen nicht direkt am Weg stehen würden, bestünde keine akute Gefahr für Erholungssuchende. Denn: „Nach der Schutzgebietsverordnung und auch wegen der Munitionsbelastung dürfen Wege nicht verlassen werden“, hatte sich Stiftungssprecherin Nora Künkler gegenüber der MAZ geäußert. Zudem müssten Hunde angeleint sein. Es sei auch schwierig, Bärenklau zu entnehmen. „An der Stelle im Bereich Priort kommt die Munitionsbelastung hinzu, was einen Bodenaushub sehr aufwendig macht“, so Künkler. Wie der Bärenklau nun entnommen wird, ist noch unklar.

Von Jens Wegener