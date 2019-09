Gefahr: Abgeknickte Bäume im Elstaler Wald

Elstal

Viele Elstaler nutzen auf dem Weg von und zum Bahnhof die Abkürzung durch den Wald. Auch als kleines Erholungs- und Hundeauslaufgebiet ist das etwa sechs Hektar große Gelände zwischen Ernst-Thälmann-Platz, Baptistischem Bildungszentrum und den Bahnanlagen geeignet. „Man kann wunderbar spazieren gehen“, weiß der Elstaler Fabian Streich.

Linke schlagen Alarm

Doch die Freude über das Kleinod schlägt langsam um in die Sorge, dass mal etwas passieren könnte. Zumindest glauben das Wustermarker Linken. „Wir denken, dass die Eigentümer ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht ausreichend nachkommen“, sagt Gemeindevertreter Tobias Bank. Deshalb habe er die agrarpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag Kirsten Tackmann zu einem Rundgang eingeladen, um deren fachliche Meinung zu hören.

Überall liegen Stämme rum

Der Elstaler Wald gehört zu großen Teilen einer Privatperson, die in Westdeutschland lebt, zum kleineren Teil dem Baptistischen Bildungszentrum. Die Gemeinde Wustermark ist verantwortlich für den Hauptweg durch den Wald, der sogar beleuchtet ist. Besagter Hauptweg sei auch größtenteils in Ordnung, so Bank. Nur auf den vielen kleinen Seitenwegen würden Gefahren lauern. „Vom Sturm abgeknickte oder schief stehende Bäume sind keine Seltenheit. Dazu liegen überall Stämme auf dem Boden, so dass man auf diesen Wegen bei Dunkelheit sehr aufpassen muss“, ergänzt Fabian Streich, der auch für die Linken im Wustermarker Gemeindeparlament sitzt.

Einer der abgeknickten Bäume. Quelle: Jens Wegener

Außerdem wünschen sich die Linken, dass mehr aufgeforstet wird. „Es muss doch ein Verjüngung des Bestandes erfolgen, sonst fallen irgendwann die Bäume weg“, sagt Tobias Bank.

Ein Förster könnte für Klarheit sorgen

Ganz so einfach scheint die Sache nicht, ließ Kirsten Tackmann wissen. „Es gibt keine Pflicht des Eigentümers, Totholz wegzunehmen. Im Gegenteil: Dort leben Kleintiere, die nützlich sind.“ Natürlich bestehe eine Verkehrssicherungspflicht. Wenn Bäume über einem Weg hängen oder halb umgefallen sind, sollten sie weg. Das müsste die Gemeinde oder ein Förster mal überprüfen.“ Sollte der feststellen, dass Gefahren bestehen und der Eigentümer nicht reagiert, könne die Gemeinde eine Ersatzvornahme machen, das heißt die entsprechende Bäume fällen lassen und die Rechnung dem Eigentümer schicken.

Ob die Gemeinde Wustermark, so wie es die Linken wünschen, den Wald kaufen kann, ist fraglich. Etwa 4 Euro pro Quadratmeter wären dann fällig, schätzt Tackmann.

Der Wald wird keine Bauland

Der private Eigentümer jedenfalls hatte offenbar ganz andere Absichten. Im Vorjahr war er an die Verwaltung mit der Bitte herangetreten, ob man aus einem kleinen Teil seiner Waldfläche eventuell Wohnungsbauland machen könnte. Das jedoch haben alle Fraktionen des Wustermarker Gemeindeparlaments abgelehnt. „Der Wald wird so bleiben, wie er ist“, hatte Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) dem Eigentümer und den Gemeindevertretern mitgeteilt. Damals seien auch Ideen zur besseren Pflege oder Aufforstung des Waldes ausgetauscht worden, sagte der Bürgermeister. Was davon tatsächlich umgesetzt wird, liegt im Ermessen des Eigentümers.

Von Jens Wegener