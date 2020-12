Gemeinde Wustermark für alle Kita-Fragen allein regeln

Wustermark

Die Eltern von Kita-Kindern wird freuen, was die Wustermarker Gemeindevertreter aller Voraussicht nach am 15. Dezember beschließen werden. Es geht um einen Vertrag zur Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Kita-Gesetz. Diese Aufgaben überträgt der eigentlich zuständige Kreis dann ab Januar 2021 bis 31. Dezember 2025 an die Gemeinde. Die muss dafür eine neue Stelle in der Verwaltung schaffen, bekommt zur Finanzierung jährlich etwa 70000 Euro für Personal-, Sach- und Gemeinkosten.

Was sehr theoretisch klingt, hat konkrete Auswirkungen vor Ort. Einfach gesagt, die Bürgernähe wird verbessert. Eltern können alles was das Thema Kita-Plätze angeht, künftig im Wustermarker Rathaus erledigen. Sie haben nur noch einen Ansprechpartner und müssen sich nicht auch noch mit dem Landkreis in Verbindung setzen, wenn es unter anderem um die Rechtsanspruchsprüfung und der Kitaplatzvergabe inklusive Betreuungsvertrag geht oder um eine Verlängerung von Betreuungszeiten der Kinder geht.

Anzeige

Auf der Suche nach einer neuen Fachkraft

Bislang ist Wustermark die einzige Kommune im Havelland, die einen solchen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Landkreis nicht eingegangen war. Auf Druck der Kommunalpolitiker in den vergangenen Wochen hatte sich die Gemeindeverwaltung aber mit dem Landkreis jetzt verständigt. „Die Verwaltungskostenpauschale, die jetzt zugesagt ist, wenn wir die Aufgaben nach Kita-Gesetz übernehmen, ist fair und in Ordnung“, sagt Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos). Er begrüße deshalb, wenn der Vertrag zustande komme, auch wenn es noch starker Anstrengungen bedarf, um so schnell wie möglich eine neue Kita-Fachkraft für die Gemeindeverwaltung Wustermark zu gewinnen. Der Landkreis habe aber zugesichert, dass es einen geordneten Übergang der Aufgaben vom Kreis an die Kommune und dazu eine fachliche Einarbeitung geben werde. So steht es auch in dem Beschluss zu dem Kita-Vertrag, dem der Kreistag Montagabend zugestimmt hat.

Nur noch eine Anlaufstelle für Eltern

Auch im Wustermarker Sozial- und Bildungsausschuss gab es Montagabend dazu mehrheitliche Zustimmung. „Wir wollen die Wege für die Familien so kurz wie möglich halten, daher gehört auch die Kita-Beratung in die örtliche Verwaltung. Wir als Mitglieder der Gemeindevertretung haben so außerdem mehr Einflussmöglichkeiten und können die schon lange notwendigen Optimierungsmöglichkeiten in Kita-Angelegenheiten in Wustermark besser vorantreiben,“ sagte Sandra Schröpfer, Fraktionsvorsitzende der Linken Wustermark.

Ähnlich positiv sieht man die Sache bei der SPD: „Gerade in der Frage der Kinderbetreuung brauchen wir keine geteilten Zuständigkeiten. Vielmehr haben die Eltern kompetente Ansprechpartner in der Gemeinde verdient, die ausdrücklich alle Angelegenheiten rund um die Kinderbetreuung bearbeiten. Sprich eine Betreuung und Beratung aus einer Hand“, so Fraktionschef Steven Werner.

Sehr kurze Übergangszeit

Unerklärlich sei für die Sozialdemokraten, „warum ausgerechnet die Vorsitzende des Bildungs- und Sozialausschusses gegen mehr Bürgernähe ist. Der öffentliche-rechtliche Vertrag macht eine umfangreichere Beratung der Eltern über Ansprüche, bessere Vermittlung der Kinder in Kitas oder zu Tagesmüttern möglich. Zugleich wird es möglich, gegen die Gemeinde direkt juristisch vorzugehen, wenn der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz nicht erfüllt wird“, so Steven Werner.

Ausschussvorsitzende Martina Gerth (WWG) erklärte gegenüber der MAZ, dass sie an sich nichts gegen den Vertrag mir dem Landkreis habe, aber: „Mir ist die Übergangsfrist viel zu kurz. Wer soll dass in der Wustermarker Verwaltung ab 1. Januar bewältigen?“ Außerdem sehe sie weitere Mehrkosten auf die Gemeinde zukommen, weil „es nicht bei einer neuen Stelle bleiben wird“, vermutet sie. Es müssten sich auch andere Mitarbeiter in dieses Thema einarbeiten, müssten die Gesetzeslage kennen, damit im Krankheitsfall auch eine Beratung der Eltern erfolgen könne.

Von Jens Wegener