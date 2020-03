Corona: Gemeinde Wustermark hat Hilfe-Hotline eingerichtet

Wustermark

Die Gemeinde Wustermark bietet Menschen der sogenannten Risikogruppe, die wegen des Virus soziale Kontakte – somit also auch die Versorgung für sich selbst betreffend – meiden müssen, Hilfe an. Dazu gibt es ab sofort eine E-Mail-Adresse und eine Service-Hotline.

Unter der E-Mail-Adresse: einkaufsvermittlung@wustermark.de und der Nummer 033234/7 34 44 können sich Bürger aus Wustermark und den Ortsteilen melden, die anderen helfen wollen oder selbst Hilfe brauchen. „Wir möchten Menschen unserer Gemeinde zeigen, was sie tun können und Hilfesuchenden mitteilen, wohin sie sich wenden können, wenn sie zum Beispiel eine Einkaufshilfe suchen. Des Weiteren werden wir auf unserer Homepage wichtige Informationen wie relevante Telefonnummern zusammenstellen“, sagt Verwaltungsmitarbeiterin Janet Kunau.

Freidenkerbund schaltet Sorgentelefon

Der Humanistische Freidenkerbund Havelland wird zudem ein zeitweiliges Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche in Wustermark einrichten. Die Nummer und die Zeiten werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Wie Janet Kunau weiter erklärt, werden engagierte Freiwillige in der Gemeinde erfasst. „Im Bedarfsfall vermitteln wir den direkten Kontakt zwischen Helfer und Hilfesuchenden.“ Wer Hilfesuchende kennt, weitere Anregungen, Ideen oder Vorschläge hat, kann, sich in der Gemeinde melden. Fürs Erste werden Freiwillige gesucht, die Flyer und Handzettel mit dem Angebot der Einkaufshilfe in die Briefkästen stecken und in noch geöffneten Geschäften sowie Ärzten auslegen. Geplante Servicezeiten werden Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr sein.

Von Jens Wegener