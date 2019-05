Priort

Die Ortsfeuerwehren aus Priort und Elstal wurden am Sonntagmorgen, um 8.12 Uhr, zu einem Brand in die Straße „Am Elsbusch“ gerufen. Nach einer ersten Lageerkundung durch die Einsatzkräfte zeigte sich, dass ein ganzer Geräteschuppenkomplex in Vollbrand stand.

Daraufhin wurde auch die Wustermarker Feuerwehr als Verstärkung hinzugezogen. Unter schwerem Atemschutz begannen die Kameraden schließlich mit der Brandbekämpfung. Nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte im Einsatz. Über die genaue Höhe des Schadens konnte noch keine Auskunft gegeben werden.

Von MAZonline