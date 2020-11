Elstal

Familie Habelt aus Elstal trauert. Ihre französische Bulldogge „Tyson“ musste eingeschläfert werden. Der Hund hatte vor gut einer Woche beim Gassigehen in Elstal Giftköder gefressen und nun den Kampf gegen die Folgen nicht überlebt. „Ihm ging es am Wochenende so schlecht, dass wir wieder in die Klinik fahren mussten“, sagte Marco Habelt. Dort habe man dann festgestellt, dass das Tier sich nur noch gequält hat – Atemnot und Untertemperatur. So sei die Entscheidung gefallen, ihn einschläfern zu lassen.

Wie die MAZ berichtete, war „Tyson“ nach einer zweitägigen Behandlung in der Tierklinik in Potsdam am 23. November wieder nach Hause entlassen worden. Er schien auf dem Weg der Besserung, was vor allem den dreijährigen Sohn Luca freute, der mit der Bulldogge aufgewachsen ist.

Spontane Hilfe einer Hundeliebhaberin

In der Zwischenzeit hatte die Familie über Facebook viele aufmunternde Kommentare und Wünsche zum Überleben des Hundes bekommen. Auch die Elstalerin Marianne Gärtner hatte der Familie Mut in der Elstaler Facebook-Gruppe zugesprochen und den Hundebesitzern ihre Hilfe angeboten, wenn es nötig sei. Und es wurde nötig.

Als es am Samstag dem Hund immer schlechter ging, beschloss Marco Habelt, das Tier wieder in die Klinik zu bringen. Nur war seine Frau mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Also bot sich Marianne Gärtner nach kurzem Anruf sofort als Fahrerin an. „Ich habe Hund und Halter eingeladen und bin nach Potsdam. Dort hat die Tierärztin nach langer Untersuchung festgestellt, dass das Tier sich nur noch quält. Dann wurde die Entscheidung getroffen, den Hund einzuschläfern“, erzählt Marianne Gärtner. Sie habe mitgelitten, weil sie selbst zwei Hunde hat, an denen sie sehr hänge. „Die Tatsache, dass jemand auf öffentlichen Wegen oder Wiesen Giftköder auslegt, um Tieren zu schaden, ist nicht zu begreifen“, so die 61-Jährige. Sie ärgere sich genauso über „Besserwisser“, die behaupten, wenn das Tier an der Leine geführt wird, könne sowas nicht passieren.

„Ein Hund schnüffelt beim Gassigehen doch überall rum. Da kann der Halter nicht ständig aufpassen, ob und was das Tier frisst“, sagte Marianne Gärtner. In der Klinik in Potsdam konnte man auch nicht ausschließen, dass Tyson vielleicht gar nichts gefressen hatte, sondern dieses Gift an den Pfoten haftete und die dann abgeleckt hat.“

Spontan hatte sich Marianne Gärtner vor Ort in Potsdam entschieden, Familie Habelt wenigstens ein bisschen zu unterstützen und hat die Kosten für das Einschläfern des Hundes (mehrere hundert Euro) übernommen. „Eigentlich wollte ich der Familie einen Gutschein für die Weihnachtszeit geben, aber nun ist es der direkte Weg geworden.“

Dank an die Spender

„Dafür möchten wir uns noch mal bedanken“, sagte Marco Habelt gegenüber der MAZ. Der Dank der Familie gelte außerdem einem zweiten Spender, der nicht genannt werden möchte: „Der übernimmt die Kosten für die Einäscherung und die Urne, so dass wir den Hund zuhause beerdigen können,“ so der 47-jährige Familienvater. Sonst wäre „Tyson“ in eine Tierverwertungsanlage gebracht worden. Es bleibt für die Familie trotzdem eine Rechnung von mehr als 1000 Euro für die zweitägige Behandlung im Krankenhaus.

Die französische Bulldogge Tyson lebte seit neun Jahren bei Familie Habelt, war für alle wie ein zweites Kind. Einen neuen Hund anzuschaffen, kommt für sie erstmal nicht in Frage.

