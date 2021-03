Grundstein für Seniorenpflegezentrum in Wustermark gelegt

Wustermark

Sieben Jahre hat es gedauert von der ersten Idee bis zur Grundsteinlegung des künftigen Seniorenpflegezentrums in Wustermark. „Wir haben einen langen Atem gebraucht, aber es hat sich gelohnt“, sagte Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber Freitagnachmittag. Das Gebäude werde prägend sein für den Ortsteil, nicht nur, weil Pflegeplätze gebraucht werden, sondern es sei auch architektonisch ein Hingucker.

Auch einige Kurzeitpflegeplätze

Die Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH, eine Tochtergesellschaft der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe, errichtet an der Brandenburger Straße ein Seniorenpflegezentrum. Laut Burkhard Krüger, zweiter Geschäftsführer der WPZ, werden rund 16 Millionen Euro investiert – ohne einen Euro Fördermittel. Entstehen soll ein Komplex mit 79 stationären und einigen Kurzzeitpflegeplätzen.

Der symbolische Hammerschlag für das Seniorenpflegezentrum Wustermark. Quelle: Jens Wegener

Landrat Roger Lewandowski verwies auf den steigenden Bedarf an stationären Pflegeplätzen: „In Wustermark werden es etwa 107 bis zum Jahr 2030 sein, im Havelland haben wir derzeit rund 7000 pflegebedürftige Menschen, in zehn Jahren werden es etwa 9000 sein.“ Die neue Einrichtung ermögliche vielen älteren Wustermarkern, ihren Lebensabend in gewohnter und geliebter Umgebung zu verbringen, so der Landrat.

Mit Begegnungsraum für jedermann

Das künftige Gebäude wird mit viel Glas und Holz an der Fassade in H-Form errichtet, es gibt einen Innenhof mit Garten. „Wir schaffen zudem einen Begegnungsraum. Und zwar so, dass die Bewohner später von dort auf den Brunnenplatz in der Nachbarschaft blicken können. Dieser Raum kann auch von Wustermarkern für private Feiern gemietet werden. Allerdings müssen sie sich selbst mit Essen und Trinken versorgen“, so Burkhard Krüger.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Oktober 2022 soll alles fertig sein. Nach derzeitigem Stand beträgt der monatliche Eigenanteil jeder Pflegeperson, unabhängig vom Pflegegrad, 2200 Euro, so Burkhard Krüger. Doch wenn die von allen Seiten gewünschten Lohnerhöhungen im Pflegebereich greifen, werde diese Summe nicht mehr ausreichen.

Die WPZ ist mit etwa 40 Prozent der größte Anbieter bei der stationären Altenpflege im Landkreis Havelland.

Von Jens Wegener