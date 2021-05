Hackerangriff: Mail-Account des Priorter Ortsvorstehers wurde geknackt

Priort

Mit einem großen Schreck hatte der 1. Mai für den Priorter Reiner Kühn begonnen. Gegen 11Uhr klingelte an dem Feiertag ein Freund an seiner Haustür. „Er wollte gucken, ob ich zuhause bin und nicht auf dem Balkan in Urlaub“, erzählt Reiner Kühn, der Ortsvorsteher in Priort ist, rückblickend. Schnell wurde ihm klar, was los ist, denn sein Bekannter rief ihm zu: „Dein Mail-Account wurde gehackt.“

Der Bekannte holte sein Smartphone aus der Tasche und zeigte ihm eine E-Mail, die angeblich vom Account des Reiner Kühn abgeschickt worden war. Darin hieß es: „Ich hänge gerade in Ternopil fest. Ich habe meine Tasche verloren mit Reisepass und Kreditkarte. Aufgrund der Situation konnte ich nicht zurückreisen und musste die ganze Zeit in einem Hotel verbringen. Nun habe ich kein Geld mehr. Ich wollte dich fragen, ob du mir siebenhundert Euro leihen kannst. Ich gebe es dir zurück, sobald ich da bin.“

Er war wie gelähmt

Was in solch einer Situation zu machen und wie zu reagieren ist, weiß Reiner Kühn normalerweise ganz genau. Schließlich hat der 59-Jährige Informationstechnik studiert, war viele Jahre Datenschutzbeauftragter in einem großen Betrieb. Aber: „Ich wusste in dem Moment nicht, was mir gerade geschieht. Ich war erstmal wie gelähmt“, sagt Kühn.

Immer mehr Priorter meldeten sich bei ihm. Viele kamen direkt vor Ort, um zu schauen, wie es ihm geht. Andere haben angerufen und gefragt, ob er wirklich in Schwierigkeiten steckt. Inzwischen hatte der Ortsvorsteher seinen 17-jährigen Sohn mit eingespannt, um zu retten, was zu retten ist. Er nahm die Anrufe entgegen und führte die Gespräche am Gartenzaun.

Ortsvorsteher Reiner Kühn aus Priort. Quelle: Tanja M. Marotzke

Reiner Kühn: „Der Zugang auf meine Mailbox war gesperrt. Alle Versuche, über meinen Mail-Provider gmx auf das Mailsystem zu kommen, liefen ins Leere. Das ist eine Situation, die man sich so nicht wünscht. Ich wurde vom Provider im Stich gelassen. Ich stellte mir dann die Frage, wie ich meine Bekannten darüber informieren kann, dass es mir gut geht.“

Keine Hilfe bei den Hotlines

In dem Moment kam eine Parteifreundin des CDU-Mannes aus Dyrotz und meinte, er solle eine WhatsApp an alle rausschicken. Die Idee wurde sofort umgesetzt, auch wenn er nicht alle erreichen konnte.

Wie leicht Daten und Verschlüsselungen zu knacken sind, weiß Kühn. So ist der 59-Jährige im Umgang mit seinem Computer besonders vorsichtig: „Das Passwort habe ich nirgends aufgeschrieben, es ist nur in meinem Kopf.“

Nachdem er stundenlang über Hotlines niemanden erreichen konnte, schrieb er schließlich über andere E-Mailadresse am Nachmittag eine Mail an den Provider mit der Bitte, Kontakt mit ihm aufzunehmen. „Zusätzlich habe ich an alle meine Kontakte eine Mail gesendet, dass es mir gut geht. Darin habe auch darauf hingewiesen, vorsichtshalber ein Antivirusprogramm über de Rechner laufen zu lassen.“

Uhrenhaus Kunze reagierte schnell

Das Uhrenhaus von Matthias Kunze aus Elstal, das auch eine gefälschte Hilfemail von meiner Adresse erhalten hatte, reagierte schnell. Man antwortete dem Ersteller der falschen Mail und tat so, als wenn die Firma Reiner Kühn helfen wollte. Der Unbekannte am anderen Ende der Leitung übermittelte daraufhin eine Paypal-Verbindung, auf die das Geld zu überweisen wäre. Sofort meldete das Uhrenhaus den Betrugsversuch bei Paypal und ließ die Paypal-Verbindung sperren.

„Ein Priorter Polizist hat schließlich telefonisch angefragt, ob ich eine Anzeige wegen Ausspähung von Daten machen möchte. Er hat die Anzeige auf der Wache geschrieben und zur Unterschrift bei vorbei gebracht“, so Kühn.

Noch war die Odyssee aber nicht zu Ende. Am Sonntag wurden falsche Mails verschickt, die sagten. dass Reiner Kühn in London fest sitzt und Geld braucht.

Erst Montag, also nach zwei Tagen, war es gelungen, einen Kontakt zum Provider herzustellen. Am Telefon sei er von einem Mitarbeiter sehr gut durch das Menü geführt worden, um seinen Account wieder freizuschalten.

Vom Provider im Stich gelassen

Plötzlich meldete sich auch die Krankenkasse von Reiner Kühn per Telefon. „Die fragten, wie sie mir helfen können und wollten die Polizei in Ternoplil benachrichtigen. Schön zu wissen, dass die Krankenkasse sich engagieren wollte“, sagt Kühn.

Leider hat er schriftlich bis heute keine Informationen, was eigentlich mit meinem Mail-Konto geschehen ist und ob es ja möglicherweise ein Hackerangriff beim Provider gegeben hat und noch viel Kunden betroffen sind.

Mittlerweile kann Reiner Kühn schon wieder schmunzeln, wenn ihn jemand auf diesen Hackerangriff anspricht. „Ich kann mich erstmal nur bei allen bedanken, die helfen wollten, geholfen haben und die sich erkundigt haben, wie es mir geht.“ Ob jemand wirklich 700 Euro irgendwo hin überwiesen hat, um ihn aus einer angeblich misslichen Lage zu befreien, weiß er nicht. „Ich hoffe, dass das niemand gemacht hat“, so Kühn.

