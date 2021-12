Haushalt 2022: Warum Wustermark die Grund- und die Gewerbesteuer erhöhen will

Wustermark

Jetzt geht es auch in der Gemeinde Wustermark ans Eingemachte. Wenn die Gemeindevertreter am Dienstagabend über den Haushalt 2022 entscheiden, werden aller Wahrscheinlichkeit nach sowohl die Grundsteuer A und B als auch die Gewerbesteuer erhöht. Die Hebesätze, so der Vorschlag der Verwaltung, der im Finanzausschuss mehrheitlich Zustimmung fand, sollen auf etwa das Niveau in den umliegenden Kommunen Nauen, Dallgow-Döberitz, Brieselang, Ketzin/Havel, Schönwalde-Glien, Falkensee und Rathenow angehoben werden.

Im Klartext: Die Grundsteuer A wird von 300 auf 330 Prozentpunkte, die Grundsteuer B von 380 auf 430 und die Gewerbesteuer von 330 auf 350 Prozentpunkte steigen. „Es ist ein Vorschlag, der dazu dient, die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu verbessern“, erklärt die amtierende Kämmerin Marie-Elise Müller. Schon beim letzten Doppelhaushalt 2019/2020 habe die Kommunalaufsicht des Landkreises darauf gedrängt, die Einnahmen der Gemeinde zu erhöhen, weil die laufenden Einnahmen nicht mehr die Ausgaben decken.

Steuer-Hebesätze sollen steigen

Was, bezogen auf Steuererhöhungen, erst mal hart klingt – und deshalb auch nicht von allen Gemeindevertretern mitgetragen wird, relativiert sich, wenn man auf die Werte blickt, die für die Wustermarker Bürger wichtig sind – die Grundsteuer B. Beispielhaft wurden typische Fälle berechnet: Besitzer eines alten Einfamilienhauses würden 8 Euro mehr pro Jahr zahlen müssen, Besitzer eines neuen Einfamilienhauses rund 35 Euro pro Jahr. Bei Mehrfamilienhäusern sind es 42 Euro im Jahr, die auf die Mieter umgelegt werden können. „Werden die Hebesätze so beschlossen, rechnen wir mit Mehreinnahmen von rund 167 000 Euro in 2022“, so Marie-Elise Müller. Zuletzt wurden die Grundsteuer 2005 und die Gewerbesteuer 2007 erhöht.

Das Feuerwehrgebäude von Priort soll erweitert werden. Quelle: Nadine Bieneck

In 2021 habe Wustermark unter anderem daran zu knabbern, dass die Gewerbesteuer, vor allem von den Firmen im Güterverkehrszentrum Wustermark, nicht so geflossen sind wie erwartet. Etwa zwei Millionen Euro kamen weniger. „Dies ist jedoch eher bedingt durch Veränderungen bei den Rohstoffpreisen als durch Corona und wird voraussichtlich kein dauerhafter Zustand sein“, so Müller.

Mehr Personal eingestellt

Aber auch andere Punkte tragen dazu bei, dass sich die finanzielle Lage Wustermarks zuspitzt. „Wir haben steigende Personalkosten, weil wir mehr Kita-Erzieherinnen eingestellt haben und auch in der Verwaltung einige neue Stellen geschaffen werden mussten und müssen, um alle Aufgaben noch zu bewältigen“, sagt die Fachgebietsleiterin Finanzen Heike Roigk. So ist die Bauverwaltung aufgestockt worden, damit ein Mitarbeiter sich ausschließlich um die Vergaben von Bauaufträgen kümmern kann. Auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die Abschreibungen sind angestiegen.

Um mehr Einnahmen zu erzielen, hat die Verwaltung nach weiteren Möglichkeiten gesucht. So werden in 2022 alle Miet- und Pachtverträge, die die Kommune mit Firmen und Privatpersonen hat (zum Beispiel für Garagen), an die heutigen Werte angepasst. Davon erwartet man etwa 15 000 Euro Mehreinnahmen gegenüber 2021.

Schulzentrum Elstal hat Priorität

Trotz aller Sparzwänge und Erhöhungen steht im Wustermarker Haushalt für 2022 immer noch ein Fehlbetrag von 267 000 Euro zu Buche, der aus der Rücklage genommen werden muss. Außerdem wird die Gemeinde, was schon jetzt absehbar ist, einen Kredit aufnehmen für den Bau des Schulzentrums Elstal (Grundschule), der sich etwa bis 2024 hinziehen wird. Die Höhe richtet sich danach, wie viele Fördermittel es für das Millionenvorhaben gibt.

Die neue Sporthalle am künftigen Schulzentrum Elstal ist fertig. Quelle: privat

Dem sind auch alle anderen Investitionen in 2022 in der Gemeinde untergeordnet. Auf jeden Fall bekommt die Feuerwehr Elstal ein neues Löschfahrzeug, der Bau des Rad- und Gehweges in Buchow-Karpzow soll beginnen (Schulwegsicherung), ebenso der Radweg von Priort nach Buchow-Karpzow. Auch die nächsten Schritte auf dem Weg zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Priort und zum Bau des Bolzplatzes in Wustermark sind vorgesehen. Straßenbaumaßnahmen sind nicht geplant.

Sollten die Gemeindevertreter den geplanten Steuererhöhungen nicht zustimmen, bleibt für die Gemeinde wohl nur, bei den freiwilligen Aufgaben zu sparen. Das betrifft dann die Jugendklubs in Elstal und Wustermark, die Bürgerbegegnungsstätten in den Ortsteilen, die Vereinsförderung, die Bibliothek und das Bürgerbudget.

Von Jens Wegener