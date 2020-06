Havelland

Der Kreistag Havelland spricht sich für die Wiedereröffnung der Eisenbahnstrecke Ketzin/ Havel – Wustermark aus und beauftragt den Landrat, sich bei den zuständigen Stellen in Bund und Land dafür einzusetzen. Einen solchen Beschluss will der Kreistag am 22. Juni (Sitzung ist im MAFZ in Paaren im Glien) beschließen. „Wir wollen Bund und Land von der Wichtigkeit und Vordringlichkeit dieses Projektes mit unserer politischen Willensbekundung überzeugen“, sagt Michael Koch, Vorsitzender des Kreisausschusses. Das Gremium hatte sich bereits einstimmig für den Antrag ausgesprochen.

Reisezeit 14 Minuten

Mehr als 50 Seiten umfasst die von der Innoverse GmbH Potsdam im Auftrag der Havelländischen Eisenbahn erstellte Machbarkeitsstudie. Unterm Strich kommt diese zu dem Ergebnis: Eine ausreichende Wirtschaftlichkeit der Strecke ist gegeben. Außerdem würde es eine Initialwirkung für die Entwicklung von Ketzin/ Havel haben.

Historie der Bahnstrecke und Busverbindungen Der Personenverkehr auf der Schiene nach Ketzin wurde 1966 (nach anderen Angaben bereits 1963) eingestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt verkehrten einige Züge pro Tag des Vorgängerunternehmens der Havelländischen Eisenbahn AG (HVLE) von Nauen über Neugarten nach Ketzin/ Havel. Die Infrastruktur zwischen Nauen und Neugarten ist nicht mehr vorhanden, in Neugarten besteht eine Gleisverbindung zur Hauptstrecke Berlin - Hannover des Bundesschienennetzes. Der Abschnitt Neugarten-Etzin/Mosolf ist eine Anschlussbahn der DB Netz zur Firma Mosolf. Der Abschnitt von Etzin/Mosolf bis Ketzin/ Havel ist im Eigentum der HVLE und nicht mehr betriebsfähig. Der Bus-Linienverkehr ist heute das einzige öffentliche Verkehrsangebot auf dem Stadtgebiet Ketzins. Wichtigste Buslinie ist die werktags meist stündlich verkehrende 614 von Ketzin nach Potsdam, die die Ortsteile Zachow, Paretz und Falkenrehde bedient und knapp eine Stunde von der Stadtmitte nach Potsdam unterwegs ist. Die Buslinie 658 fährt von Ketzin nach Nauen. Im April 2019 wurde die Buslinie 642 Ketzin-Wustermark eingerichtet, die den direkten Anschluss zu den Zügen der Regionalexpress-Linie RE4 ermöglicht und zu den Hauptverkehrszeiten stündlich, tagsüber zweistündlich verkehrt.

Laut Studie wäre zunächst ein stündlicher Pendelverkehr zwischen Wustermark und Ketzin (14 Kilometer) von etwa 4 bis 24 Uhr sinnvoll. In Wustermark gibt es Anschluss nach Berlin, Rathenow und Potsdam. Voraussetzung ist eine bauliche Anpassung des Bahnhofs Wustermark. Die Fahrzeit Ketzin-Wustermark beträgt etwa 14 Minuten, bei Tempo 80 im Abschnitt Neugarten-Ketzin und Tempo 120 im Abschnitt Neugarten-Wustermark. Die Reisezeit von Ketzin nach Berlin Hauptbahnhof liegt bei rund 50 Minuten, die Reisezeit von Ketzin in die Kreisstadt Rathenow rund 45 Minuten.

Investitionen von mehr als 15 Millionen Euro

Bevor eine Aufnahme in Landesnahverkehrsplan und dann in den aktiven Betrieb erfolgen kann, müssen entlang der Strecke diverse Umbauten und Neubauten erfolgen: Investitionen in die Gleisanlagen, in die Bahnübergangssicherung und in Bahnsteige. Die Kosten belaufen sich laut Studie auf etwa 14 bis 15 Millionen Euro. Nicht enthalten sind die Anpassungen des Bahnhofs Wustermark zur Optimierung der Anschlussverbindung, der Straßen im Bereich zweier Bahnübergänge und die Einrichtung von P+R-Parkplätzen und Fahrradabstellanlagen sowie die Wege zu den Bahnsteigen. Für die Stadt Ketzin/ Havel geht es um die Neugestaltung der Eingangssituation aus Richtung Nauen und Wustermark als neues Eingangstor der Stadt.

Das Bahnhofsgebäude ist in Privatbesitz. Ein Einsteige- und Aussteigepunkt müsste neu geschaffen werden. Quelle: Ulrich Hansbuer

In der Studie sind auch Folgen für den Fall beschrieben, wenn die Bahnstrecke nicht wieder in Betrieb genommen wird. Eine wäre die Zunahme des Autoverkehrs nach Potsdam und Wustermark, weil in Ketzin/ Havel im Zuge der beiden neuen Wohngebiete „Baumschulwiese“ und „Zuckerfabrik“ etwa 2000 Einwohner hinzukommen werden.

Prognose geht von 400 Fahrgästen aus

Die Stadt Ketzin/ Havel als auch der Eigentümer der Gleisanlagen, die Havelländische Eisenbahn, befürworten das Projekt. Gerechnet wird laut Studie anfangs mit etwa 400 Bahnkunden täglich. Die Zahl könnte sich verdoppeln und sogar vervielfachen, wenn sich die Stadt weiter so positiv entwickelt.

Weil das Vorhaben ohne Fördermittel nicht realisierbar ist, soll der Landkreis Havelland, nach dem Votum des Kreistages, beim Bund und Land dafür verstärkt werben und entsprechende Zuarbeiten liefern.

