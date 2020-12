Elstal

Unfreiwillig kalte Weihnachten erlebten einige Mieter in der Wohnsiedlung Radelandberg in Elstal. Insgesamt 22 Wohnungen waren Heiligabend für mehrere Stunden ohne Heizung und ohne warmes Wasser. Erst am Montag konnte das Problem laut Aussage des Vermieters TAG Wohnen und Servive GmbH abschließend gelöst werden. „Wir bedauern, dass es zu den Unannehmlichkeiten gekommen ist“, erklärte Unternehmenssprecherin Grit Zobel am Dienstag gegenüber der MAZ. Man werde alle betroffenen Mieter anschreiben und darüber informieren, in welcher Form sie einen Ausgleich bekommen.

Seit Anfang Dezember läuft der Umbau der Heizungsanlagen in den Wohnblöcken in der Siedlung. „Die Mieter wurden darüber informiert, und wir haben für den Havariefall eine zusätzliche Servicenummer angegeben“, so Grit Zobel.

Viele Beschwerden gingen beim Vermieter TAG ein

Doch offenbar hat die verantwortliche Firma, die von der TAG beauftragt wurde, im Havariefall zu reagieren, nicht schnell genug gearbeitet oder sie war nicht in der Lage, dass Grundproblem zu lösen. Denn bereits an zwei Adventssonntagen hätten viele Mieter stundenweise ohne Heizung auskommen müssen, sagt der Vorsitzende der Wustermarker Gemeindevertretung Tobias Bank (Linke). Auch in der Elstaler Facebook-Gruppe häuften sich die Beschwerden über die neue Heizungsanlage und die Arbeit des Notdienstes. „Nachdem der Notdienst da war und die Heizung wieder ging, fiel sie anderthalb Stunden später wieder aus“, schreibt ein Bewohner.

Das technische Problem soll jetzt gelöst sein

Es habe ein technisches Problem an der neuen Anlage gegeben, so Grit Zobel von der TAG. Die Heizung habe nach einem Ausfall immer von Hand wieder angeschaltet werden müssen, was viel Zeit gekostet habe. Jetzt würde wieder alles automatisch funktionieren.

„Es ist klar, dass beim Auswechseln einer Heizungsanlage auch mal etwas schief gehen kann. Das Problem am Radelandberg ist, dass an mehreren Adventssonntagen und an Weihnachten etwas schief gegangenen ist. Ich habe den Eindruck, dass der Vermieter dies trotz mehrfacher Beschwerden in Kauf genommen hat“, sagt Tobias Bank. Er reichte Beschwerde bei der TAG ein, Heizlüfter und Decken zu vermitteln und mit dem Havariedienst und Einwohnern Kontakt zu halten. Er stelle sich zudem die Frage, warum Heizungsanlagen im Winter und über Weihnachten ausgetauscht werden müssen.

