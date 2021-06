Hier entsteht die neue Dorfmitte von Hoppenrade

Hoppenrade

Dass auch in den kleinen Wustermarker Ortsteilen etwas passiert, ist jetzt und in den nächsten Monaten in Hoppenrade zu sehen. Noch bevor die Großbaustelle – Gehweg zur Schulwegsicherung innerorts an der L 204 – beginnt, nimmt die neue Dorfmitte bereits Formen an.

Ein überdachter Sitzpavillon inklusive Tisch aus Holz steht an der Potsdamer Straße 4. In unmittelbarer Nähe des Trafohäuschens der Edis, das vor Jahren künstlerisch gestaltet wurde. Auch die drei Haltebügel für Fahrräder sind bereits montiert worden. „Der Wasser- und Abwasserverband Havelland muss noch an den Trinkwasserleitungen arbeiten, danach wird die seitliche Zuwegung zur neuen Mitte fertiggestellt“, sagt Wustermarks Bauamtsleiter Wolfgang Scholz. Ein Abfallbehälter kommt noch hinzu, auch eine Begrünung der etwa 500 Quadratmeter großen Fläche mit Pflanzen und Sträuchern sollen erfolgen.

Die Fläche wurde neu gepflastert. Quelle: Privat

Schon 2018 hatten die Wustermarker Gemeindevertreter nach Empfehlung des Hoppenrader Ortsbeirats beschlossen, die Dorfmitte in Hoppenrade umzugestalten. Ursprünglich sollte das gekoppelt werden an den Gehwegbau an der L 204 innerorts. Weil sich etwas verzögert (gebaut wird aber noch in 2021), haben die Arbeiten am „Begegnungsplatz“, so heißt das Projekt in der Dorfmitte, im März begonnen. „Insgesamt investiert die Gemeinde für die Dorfmitte rund 177 000 Euro – alles Eigenmittel“, so Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos).

Ein Platz zum Verweilen

Das Oberflächenwasser werde vom Gehweg, vom angelegten Sicherheitsstreifen zwischen Straße und Begegnungsplatz, sowie von der Zufahrt über das Entwässerungssystem der Landesstraße 204 abgeleitet, so Wolfgang Scholz. „Um bei Starkregen einen Notüberlauf zu gewähren, erhält die Zufahrt eine begrünte Sickermulde.“

Martina Gerth und Thomas Türk vom Ortsbeirat an der Stelle, wo jetzt die neue Dorfmitte entsteht. Quelle: Privat

Der Begegnungsplatz soll Einwohner von Hoppenrade zum Verweilen einladen, auch um den einen oder anderen Plausch abzuhalten. Und es gibt einen weiteren Anreiz, sich dort zu treffen: Die neue Dorfmitte ist ein Wlan-Hotspot, so dass ein kostenloser Zugang zum Internet möglich ist.

Schaukasten wird verlagert

Auf dem vorgelagerten Parkstreifen können Autos stehen. Vor allem aber ist der angelegt worden, damit „bei uns mal wieder mobile Versorgungswagen, also Fleischer und Bäcker, anhalten können, denn in Hoppenrade gibt es keine Einkaufsmöglichkeit“, sagt Ortsvorsteherin Martina Gerth (WWG). Und sie ergänzt: „Der Schaukasten mit den Informationen aus dem Ort und der Gemeinde Wustermark wird zum Begegnungsplatz verlagert.“

Von Jens Wegener