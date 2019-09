Elstal

Noch hat zwar der Straßenbau auf dem Areal des künftigen Bahn-Technologie Campus Havelland (BTC) in Elstal nicht begonnen, da steht schon das zweite Unternehmen in den Startlöchern, um sich dort anzusiedeln. Nach der Euro Rail Solutions GmbH (ERS) im April hat sich mit der Witt Solutions GmbH ein weiteres Hi...