Elstal

Es verändert sich etwas in der Kindergartenlandschaft der Gemeinde Wustermark. Umbau beziehungsweise Erweiterungen stehen in der Kita „Sonnenschein“ in Elstal an, ein kompletter Neubau wächst ab dem kommenden Jahr ebenfalls in Elstal an der Kreuzung zum Radelandberg aus dem Boden. Schon zum 1. November, so ist der Plan, übernimmt ein neuer Träger die Kita „ Kinderland“ in Elstal. Bisher wird die Kita in der Straße „Unter den Kiefern“ von dem gemeinnützigen Verein „Evangelisch-Freikirchliche Kindertagesstätte Elstal“ geführt. Nun übernimmt die in Potsdam ansässige Hoffbauer Stiftung die Geschäfte.

Um Eltern, dem Personal und den Kindern mögliche Sorgen und Ängste zu nehmen, versichert die Geschäftsführerin der Hoffbauer gGmbH Julia Meike: „Für die 54 Kita-Kinder wird sich nichts ändern. Wir haben uns die pädagogische Arbeit angesehen und diese als sehr gut eingeschätzt.“ Perspektivisch könne sich sie vorstellen, bei steigendem Betreuungsbedarf in Elstal, ein neues Gebäude zu errichten für dann 80 bis 100 Kinder. Aber das sei Zukunftsmusik.

Besonderheit ist die Waldgruppe

Die Kita „ Kinderland“ mit einer derzeitigen Kapazität von 54 Plätzen ist voll belegt. Sie ist die einzige, die sich nicht in kommunaler Trägerschaft befindet. Und sie hat die Besonderheit, dass ein Teil der Kinder sich täglich im Freien aufhält und dort betreut wird. Es gibt eine Waldgruppe mit maximal 18 Kindern, die in der Zeit von 9 bis 12 Uhr nahezu jedem Wetter draußen sind, im Wald steht eine Schutzhütte zur Verfügung. Im Kita-Gebäude können für zwei Hausgruppen über vier Räume verfügen, einer ist speziell für die Bedürfnisse der Zweijährigen eingerichtet.

Die Entstehungsgeschichte der Kita hängt unweigerlich mit dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden zusammen, der das Gelände in Elstal 1997 bezogen hat, um sein bundesweites Bildungszentrum zu errichten. Als das nach und nach geschah, brachten die Mitarbeiter auch Kinder mit. Es wurde ein Kita-Verein gegründet, der sich um den Aufbau einer Kita kümmerte. Los ging es mit einer Gruppe in einem umgebauten Altbau. Zwei Jahre später kam die Waldgruppe dazu. Im August 2007 ist die Kita „ Kinderland“ schließlich in die neuen Räume Unter den Kiefern gezogen.

Christliche Grundwerte werden vermittelt

Es wurde ein Konzept entwickelt, nachdem das Kita-Team unter Leitung von Nicole Schmidtsdorf arbeitet. Darin heißt es: „Wir möchten den Kindern einen Raum geben, in dem wir sie täglich aufs Neue in ihrer Einzigartigkeit mit ihren Bedürfnissen und Themen abholen. Daraus entwickeln wir unsere Angebote. Damit uns das gelingen kann, legen wir viel Wert darauf, die Kinder in ihrem Verhalten und bei ihrem Spiel zu beobachten. So können wir aktuelle Schwerpunkte und Wünsche erkennen und diese in unserer pädagogischen Arbeit aufgreifen.“ Die Erzieherinnen und der Trägerverein würde dabei christliche Grundwerte vermitteln und eng mit der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Elstal zusammenwirken. Aber klar ist auch: Die Kita „ Kinderland“ ist offen für alle Kinder – unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer ethnischen Zugehörigkeit und ihrer religiösen oder weltanschaulichen Prägung.

Die Elternbeiträge orientieren sich an denen in den kommunalen Kitas in der Gemeinde Wustermark. Hinzu kommen die Kosten für das tägliche Mittagessen, das in der Küche der Service Dienste Elstal zubereitet wird.

Stiftung engagiert sich erstmals im Havelland

Für die Hoffbauer gGmbH ist die Übernahme der Kita in Elstal die erste Berührung mit dem Landkreis Havelland. „Wir engagieren uns bisher in 16 Kitas in Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Oberhavel und im Barnim. Dazu kommen unter anderem einige Grundschulen, eine Gesamtschule, zwei Gymnasien und Einrichtungen der Jugendhilfe“, so Julia Meike.

Aus Sicht der Gemeinde Wustermark ist der Trägerwechsel zu begrüßen. Bürgermeister Holger Schreiber: „Mit der Hoffbauer Stiftung bekommen wir einen starken Partner nach Wustermark.“

Von Jens Wegener