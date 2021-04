Hoppenrade

Nicole Kühn hatte sich extra von Falkensee nach Hoppenrade auf den Weg gemacht, um weißen Spargel zu kaufen. „Ich komme schon fünf, sechs Jahre her und kann nur sagen, dass der Spargel aus dem Havelland wunderbar schmeckt“, erklärte sie Montagvormittag im Hofladen von Armin Rathfelder. Der Chef selbst packte ihr die gewünschten 1,5 Kilogramm ein. Kaum war die Falkenseerin wieder vom Hof gefahren, kam mit dem Wustermarker Dietrich Nauck der nächste Käufer um die Ecke. Er sei Stammkunde seit knapp 30 Jahren und komme mehrfach in einer Saison ins Spargelland nach Hoppenrade.

Zweites Corona-Jahr wird schlimmer

Trotz des guten Saisonstartes vor einer Woche hat Armin Rathfelder große Sorgenfalten im Gesicht. „Das zweite Corona-Jahr wird noch schlimmer als das erste, weil wir 2020 wenigstens einige Wochen unser Bistro öffnen durften, was einen Großteil des Umsatzes ausmacht“, beschreibt der studierte Landwirt, der 1991 aus Süddeutschland ins Havelland kam. Jetzt sind das Bistro und die Küche zu, auch der wunderschöne überdachte Biergarten im Hof ist geschlossen. „Ich denke nicht, dass wir in dieser Saison, die etwa bis 25. Juni gehen wird, noch mal die Gastronomie öffnen können. Also leben wir nur vom Spargelverkauf im Hofladen“, so Rathfelder.

Frisch vom Feld auf die Waage Quelle: Jens Wegener

Dort können die Kunden täglich zwischen 8.30 und 18.30 Uhr Spargel in verschiedenen Größen und Kategorien bekommen. 14,90 Euro kostet im Moment ein Kilo in bester Qualität. Ein Onlineverkauf lohnt sich genauso wenig wie ein Außer-Haus-Verkauf der fertigen Spargelgerichte, weiß der Chef.

Der grüne Spargel kommt später

Auf rund fünf Hektar baut der Hoppenrader das Edelgemüse in dieser Saison an. Davon sind etwa 0,6 Hektar dem grünen Spargel vorbehalten. „Der ist noch sehr klein und wächst generell langsamer als der weiße. Es wird noch einige warme Tage brauchen, bis der grüne Spargel in Hoppenrade verkauft werden kann.“

War es im vergangenen Corona-Jahr noch ein Problem für Armin Rathfelder, rechtzeitig Hilfskräfte als Erntehelfer zu bekommen, ist es das in dieser Saison nicht. Vier Arbeitskräfte aus Polen sind in Hoppenrade am Wirbeln. „Mehr brauche ich nicht, denn der Spargel wächst wegen der kalten Temperaturen nicht so schnell“, erklärt der Inhaber des Hofes. Die polnischen Erntehelfer wohnen auf dem Gelände des Spargellandes. Insgesamt hatte Armin Rathfelder einst elf Zimmer in einem Gebäude dafür umgebaut. „Die Corona-Bestimmungen können wir hier alle einhalten. Es gibt viel frische Luft und großen Abstand“, sagt der Spargelbauer.

Im Hofladen kauft Kundin Nicole Kühn ein. Quelle: Jens Wegener

Als kleiner Familienbetrieb (seine Frau und die Kinder helfen mit) war Armin Rathfelder 1991 gestartet, hatte das Spargelland gegründet. 1992 wurde der erste Spargel angebaut, die erste Ernte gab es 1994. Seither ist neben den Spargelfeldern auf dem Areal im Knoblaucher Weg viel entstanden. Im Hofladen kann man auch Säfte, Eier und Kartoffeln erwerben – Dinge die Rathfelder zukauft. Das Bistro selbst und vor allem der Biergarten haben Hoppenrade weit über die Grenzen des Ortes hinaus bekannt gemacht.

Verkauf nur m Hofladen

„Bis vor einigen Jahren haben wir den Spargel auch noch an den Großmarkt und an Gaststätten verkauft. Das machen wir nun nicht mehr. Wer das Edelgemüse aus Hoppenrade essen möchte, kann nach Hoppenrade kommen“, sagt Armin Rathfelder. Mittlerweile ist das Spargelland Hoppenrade der einzige Produzent des Edelgemüses, nachdem der Betrieb in Spaatz im Westhavelland aufgegeben hat.

Der grüne Spargel lässt noch auf sich warten. Quelle: Jens Wegener

Wie lange er finanziell noch durchhalten kann, wenn die Beschränkungen weiter andauern, vermag er nicht zusagen. Corona-Hilfen hat er in diesem Jahr noch nicht bekommen. Es bleibt nun der Griff in die eigene Sparbüchse. „Spargelbauer leben von den Einnahmen, die sie in der Saison erzielen. Im Gegensatz zu anderen Landwirten, wird bei uns erst geerntet und dann müssen die Pflanzen wieder auf die nächste Saison vorbereitet werden. Das bedeutet, pflegen und bewässern. Im Herbst wird das Spargelkraut, das meterhoch aus der Erde gewachsen ist, abgeschnitten. Dann müssen kleine Dämme angelegt werden, um die Pflanzen zu schützen. Mit alledem verdient man aber kein Geld.“

Von Jens Wegener