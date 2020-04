In Hoppenrade kommt der Spargel auch dank freiwilliger Hilfe aus dem Boden

Hoppenrade

„In den vergangenen 30 Jahren hatten wir noch nie so eine entspannte Ernte“, sagt der Hoppenrader Spargelbauer Armin Rathfelder. Was auf den ersten Blick gut klingt, hat natürlich eine Schattenseite. Wegen der Corona-Pandemie darf Rathfelder zwar seinen Hofladen, nicht aber das Bistro öffnen. „Dadurch haben wir nur halb so viel Arbeit, müssen aber auf unsere Haupteinnahmequelle verzichten“, erklärt Rathfelder.

Sorge um Erntehelfer

Auf rund acht Hektar baut der Hoppenrader den beliebten weißen Spargel an. Als kleiner Familienbetrieb hat sich Rathfelder früh auf den Verkauf im eigenen Hofladen und ein gastronomisches Angebot spezialisiert. Mit den ganz großen Betrieben wollte Armin Rathfelder nicht mehr konkurrieren. So verzichtet er auch auf Spezialfolien, die den Spargel noch schneller wachsen lassen. „Dadurch fängt die Saison bei uns immer etwas später an“, erklärt er.

Dabei war lange unklar, wie die Spargelernte in diesem Jahr überhaupt gelingen sollte. „Wir wussten nicht, ob unsere Erntehelfer aus Polen wegen der Corona-Einschränkungen kommen können oder nicht“, sagt Rathfelder. Dennoch hatte er sich dazu entschieden, alles so zu machen, wie in den vergangenen Jahren auch und die Spargelfelder entsprechend vorzubereiten.

Das Spargelfeld von Armin Rathfelder. Quelle: Danilo Hafer

Am 30. März kamen dann die ersten drei Erntehelfer nach Hoppenrade. „Ich war selbst verwundert, als sie mir erzählten, dass sie nicht mal kontrolliert wurden.“ Zwei weitere Arbeiter holte Rathfelder Anfang April auf seinen Hof. Auch sie kamen ohne Probleme über die Grenze nach Deutschland.

„Mit unseren fünf Erntehelfern kommen wir jetzt erst einmal über die Runden, weil der Spargel noch etwas verhalten wächst“, erklärt er. Die Temperaturen würden passen, es sei aber zu trocken. Spargel besteht zum Großteil aus Wasser, das müsse auch irgendwo herkommen.

Spargel wächst erst verhalten

Die ersten Stangen konnte Rathfelder vor knapp einer Woche ernten. Viel war es da noch nicht. „Mittlerweile sind die Erntehelfer jeden Tag draußen.“

Eng könnte es Mitte Mai werden, wenn die Temperaturen auch nachts sehr mild sind und der Spargel einen ersten Schub bekommt. „Dann geht es nur noch um die Frage: Wer ist schneller, Erntehelfer oder Spargel.“ Geerntet werden könne dann nur so viel, wie die Arbeiter schaffen, der Rest ist Verlust. Aber das nimmt der Spargelbauer in Kauf.

Spargelbauer Armin Rathfelder. Quelle: Danilo Hafer

„Ich bin eher etwas altmodisch und sage, jede Einnahme ist besser als keine. Außerdem habe ich über die Jahre auch gespart und so haben wir als Betrieb jetzt eine Reserve, die uns hoffentlich durch diese Zeit bringt“, so Rathfelder. Einige landwirtschaftliche Betriebe, befürchtet Rathfelder, könnten in der Corona-Krise aber auch kaputt gehen.

Freiwillige Helfer melden sich

Derweil macht dem Hoppenrader aber auch etwas Hoffnung. „Vor drei Wochen haben die ersten Leute angerufen und angeboten bei der Ernte zu helfen, das hat es noch nie gegeben“, erzählt Rathfelder.

Unter den Anrufern seien Sportstudenten gewesen, aber auch ganz normale Bürger aus Nauen und Elstal. Mit so viel Solidarität hatte der Spargelbauer nicht gerechnet. „So bleibt auch ein wenig die Hoffnung, dass die Krise vielleicht dazu führt, dass Regionalität noch stärker geschätzt wird“, sagt Rathfelder. Vielleicht wird aber auch alles wieder wie vorher.

Von Danilo Hafer