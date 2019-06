Elstal

Insektenexperte Hannes Petrischak bietet am Sonntag, dem 23. Juni, eine Insekten-Safari in Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide an. Distelfalter sind in diesem Jahr die Hauptattraktion. Los geht es um 16 Uhr, die Safari dauert rund zwei Stunden. Treffpunkt ist am Kreisel vor dem Eingang zur Döberitzer Heide in Elstal.

Schmetterlinge wandern durch Europa

Jeden Sommer fliegen die Distelfalter aus dem Süden nach Mitteleuropa. Es ist eine der längsten Wanderbewegungen von Schmetterlingen auf der Erde. In diesem Sommer zieht es sie in großen Mengen zu uns. Millionen Schmetterlinge treten in Nordafrika ihre Reise nach Norden an. Sie überqueren das Mittelmeer, um im Süden Europas eine kurze Pause einzulegen. Im Frühjahr legen die Distelfalter dort Eier ab. Die Raupen wachsen und verpuppen sich.

Die nächste Generation der Schmetterlinge wandert dann weiter nach Mitteleuropa. Sie ziehen bis nach Großbritannien und Südschweden. Auch dort vermehrt sich der Schmetterling weiter. Frost verträgt die Art nicht. Daher machen sie sich im Spätsommer wieder auf den Weg Richtung Süden. Auf ihren Wanderungen müssen sie etwa die Alpen überqueren. Dabei lassen sich die Leichtgewichte von günstigen Winden tragen.

Üppige Nahrung für Distelfalter in der Heide

In Sielmanns Naturlandschaften Döberitzer Heide finden die Distelfalter zurzeit ein üppiges Nektarangebot. Sie können dort zahlreich beobachtet werden. Am Sonntag bietet Insektenspezialist Hannes Petrischak von der Heinz Sielmann Stiftung eine Insekten-Safari durch die Heide an. Er hat den Blick für sechsbeinige Raritäten und kann Kurioses aus der Welt der Insekten berichten.

Die Wanderung kostet 5 Euro pro Person, der Teilnehmerbeitrag ist vor Ort bar zu zahlen.

