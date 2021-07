Die Feuerwehr Wustermark will angesichts der Bilder aus den überschwemmten Regionen in Westdeutschland helfen. Es gibt bereits einen Kontakt ins betroffene Dernau in Rheinland Pfalz, berichtet der stellvertretende Jugendwart Florian Reimers. Die Nachwuchswehr aus Wustermark plant nun am Wochenende einen Kuchenbasar, der Erlös kommt den Betroffenen zu Gute.