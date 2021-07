Jugendfeuerwehr Wustermark: Kuchenverkauf für guten Zweck geht durch die Decke

Wustermark

Im Minutentakt gingen am Sonnabend die Kuchenstücke vor dem Wustermarker Rewe-Markt Fleischer über den Verkaufstresen. Die Freiwillige Ortsfeuerwehr und insbesondere deren Jugendfeuerwehr hatte direkt vor dem Eingang ihren Verkaufsstand aufgebaut, an dem sie den Vormittag über Selbstgebackenes für den guten Zweck unter die Leute brachte.

Erlös der Spendenaktion geht ins kleine Dörfchen Dernau

Die Einnahmen der Aktion kommen den Flutopfern im rheinland-pfälzischen Örtchen Dernau zu Gute. „Wir haben die Bilder im Fernsehen gesehen und sofort gewusst, da müssen wir was tun“, sagt Sandra Reimers. Ehemann Florian, stellvertretender Jugendwart der Feuerwehr, mobilisierte daraufhin die Junioren-Einsatzkräfte. „Dass wir Ferien haben, stört uns nicht. Wir wollen was tun, um den Menschen dort zu helfen“, so Finn Feltotto (12).

Markus Groblewski, Jugendwart der Wustermarker Wehr, war am Sonnabend „sprachlos. Es ist absolut klasse, wie das hier heute läuft“. Gerade mal eine halbe Stunde nach dem Start der Aktion um 10 Uhr wurden an die Eltern des Feuerwehr-Nachwuchses bereits die ersten Nachbestellungen durchgegeben. „Die ersten Kuchenbleche sind schon leer, wir brauchen Nachschub“, sagte er staunend.

Viel Mitgefühl für die Flutopfer – auch Feuerwehren von den Schäden betroffen

Die Bilder aus den Unwettergebieten in Westdeutschland hätten die Kameradinnen und Kameraden sehr betroffen gemacht. „Man ist fassungslos, wenn man sieht, welche Schäden die Flut dort angerichtet hat. Wir würden so gern helfen, aber da sind die Kilometer dazwischen“, sagt er. Eine „Menge Mitgefühl“ hätten die Wustermarker für die Menschen in der Flut-Region. „Auch Feuerwehren vor Ort sind von den Schäden betroffen, viele Wehren haben nichts mehr. Ihre Geräte, Fahrzeuge und Ausrüstung sind völlig zerstört worden“, berichtet Florian Reimers.

Florian Reimers (v.l.), Steve Benzin-Porath, Andreas Fleischer (Rewe), Markus Groblewski und Antonia Hofmann unterstützen die Jugendfeuerwehr vor Ort. Quelle: Nadine Bieneck

Der Gedanke, irgendwie helfen zu wollen, trieb alle Beteiligten am Wochenende besonders an. Die Wustermarker unterstützten das Anliegen gern – 11 Uhr hatte die erste Lage Kuchen und Waffeln ihren Besitzer gewechselt. Feste Verkaufspreise gab es nicht, es konnte in die Spendenbox gegeben werden, was die Käufer geben wollten. Hilfe bekam die Feuerwehr auch von Rewe-Markt Inhaber Andreas Fleischer. Nicht nur versorgte er das Team mit Wasser zur Erfrischung, auch stellte er Gebäck für den Verkauf zur Verfügung. „Die Idee der Feuerwehr ist großartig, da helfen wir doch gern, gar keine Frage“, erklärte er. Zumal die Rewe-Gruppe selbst von der Flut schwer getroffen worden sei. „55 unserer Betriebe vor Ort sind in Mitleidenschaft gezogen“, berichtete er.

„Unsere gesamte Wehr unterstützt das Anliegen in breitem Maße“

Viele Wustermarker steckten am Sonnabend große und kleine Scheine in die Spendenbox, manch einer gab gar einen gut gefüllten Briefumschlag ab, ohne dafür überhaupt ein Stück Kuchen als „Gegenleistung“ mitzunehmen. Das Ergebnis am späten Nachmittag sprengte dann auch alle Erwartungen. „2675,65 Euro sind zusammengekommen“, so Florian Reimers. Eine Summe, die auch den stellvertretenden Ortswehrführer Steve Benzin-Porath beeindruckte. „Was die Jugendwehr auf die Beine gestellt hat, ist stark. Unsere gesamte Wehr unterstützt das Anliegen in breitem Maße“, erklärte er. Die zurückliegenden Monate seien für die Nachwuchskräfte besonders schwer gewesen. „Die letzten anderthalb Jahre war keine Ausbildung möglich, da Corona alles eingeschränkt hat“, erklärte er. Der Kuchenbasar an diesem Wochenende sei die erste Aktion nach der langen Corona-Pause, bei der die Jugendwehr endlich wieder zusammen kommen könne.

Große und kleine Scheine konnte die zehnjährige Mia Schulzki von der Jugendfeuerwehr Wustermark in die Spendenbox stecken. Quelle: Nadine Bieneck

Am Sonntag wird noch einmal nachgelegt. Diesmal gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Priort wird der Verkaufstresen vor Karls Erlebnis-Dorf in Elstal aufgebaut.

Zudem habe es etliche Rückmeldungen direkt bei der Feuerwehr gegeben, wie man die Aktion mit einer Überweisung unterstützen könne. „Dafür haben wir einen Paypal-Spendenpool eingerichtet, der noch bis Mittwoch läuft“, berichtete die 21-jährige Antonia Hofmann. 700 Euro waren dort bis zum Wochenende bereits eingegangen.

Die Spendenboxen waren am Ende des Tages dick gefüllt. Quelle: Nadine Bieneck

Mitte der Woche wird feststehen, wie dick der Briefumschlag mit der Gesamtspende sein wird, den die Wustermarker bereits am kommenden Sonnabend persönlich in Dernau übergeben wollen. „Uns ist es wichtig, zu wissen, dass das Geld ankommt und direkt an die Menschen geht, die so schwer getroffen sind“, sagt Florian Reimers. Sonnabendmorgen soll es losgehen, „wir wollen vor Ort natürlich auch bei den Aufräumarbeiten mit anpacken“, sagt der 30-Jährige. Am Abend gehe es zurück ins Havelland. „Die Menschen dort in der Unwetterregion haben nichts mehr. Wir hier im Havelland haben alles. Deshalb finde ich es selbstverständlich, dass wir helfen“, so seine Frau.

Der Online-Spendenpool der Feuerwehr Wustermark ist zu finden unter: www.paypal.com/paypalme/spendenaktiondernau.

Von Nadine Bieneck