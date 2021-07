Zwei Tage Kuchen verkaufen für einen guten Zweck: Zu Gunsten der Flutopfer im rheinland-pfälzischen Örtchen Dernau sammelte die Jugendfeuerwehr aus Wustermark am Sonnabend und am Sonntag Spenden. In Wustermark und Elstal wurde der Kuchen verkauft. Sonntagabend wurde Kassensturz gemacht – mit einem tollen Ergebnis.