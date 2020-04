Karls Erlebnis-Dorf: Bauernmarkt öffnet wieder

Elstal

Für die Fans von Karls Erlebnis-Dorf in Elstal ist die Zeit des Wartens vorbei. Zumindest in Teilen kann das Areal an der B 5 öffnen. „Am Samstag um 8 Uhr geht es nach der langen Pause endlich wieder los“, freut sich Inhaber Robert Dahl.

Vorerst dürfen die Besucher aber nur in den Bereich des Bauernmarktes. „Schon jetzt sind unsere Mitarbeiter dabei, die Verkaufsflächen mit den Produkten wie Marmelade, Wurst, Käse und Säften liebevoll und attraktiv herzurichten. Auch im Marmeladenland wird dann täglich wieder Marmelade in allen Variationen gekocht“, so Dahl. Am Bäckerstand gibt es wieder ofenfrisches Brot, Brötchen und Kuchen. Geöffnet ist der Bauernmarkt ab dem 25. April täglich von 8 bis 19 Uhr.

Erste Erdbeeren werden bald geerntet

Der größte Teil des Erlebnis-Dorfes mit allen Spielplätzen und die gastronomischen Einrichtungen müssen wegen der Pandemie-Einschränkungen noch geschlossen bleiben. „Aber wir hoffen, dass sich das so bald wie möglich ändern wird“, sagt Robert Dahl.

Und der Karls-Chef kündigt schon einen weiteren Etappenschritt ab: „Wenn das Wetter am Zentralstandort von Karls im Raum Rövershagen weiter so schön sonnig bleibt, ernten wir in wenigen Tagen schon die ersten Erdbeeren.“

Der größte Freizeitpark im Landkreis Havelland in Elstal hat sich längst zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Mehr als eine Millionen Menschen strömen Jahr für Jahr dorthin. Mit Beginn der Corona-Bestimmungen musste die Einrichtung schließen, die 138 Beschäftigten in steuerpflichtigen Jobs gingen bis auf wenige Ausnahmen in Kurzarbeit. Das Unternehmen Karls hatte die 60 beziehungsweise 67 Prozent Kurzarbeitergeld um weitere 20 Prozent aufgestockt, um es für die Mitarbeiter finanziell halbwegs erträglich zu machen.

Von Jens Wegener