Karls: Übergangsparkplatz schafft Entlastung

Elstal

Er ist schon da, wurde bereits mit Betonrecycling verfestigt und wird zu bestimmten Anlässen auch genutzt – der zusätzliche Parkplatz am Erlebnis-Dorf von Karls in Elstal. Trotzdem mussten die Wustermarker Gemeindevertreter Dienstagabend Stellung dazu beziehen, ob der Parkplatz an der Straße „Zur Döberitzer Heide“ für den Zeitraum von zwei Jahren bleiben darf oder nicht. Am Ende fiel die Entscheidung einstimmig dafür aus, nachdem es im Vorfeld im Elstaler Ortsbeirat wegen fehlender Informationen noch viele Fragen und auch einige Bedenken gegeben hatte.

B-Plan-Verfahren läuft

Das Bauordnungsamt des Landkreises Havelland hatte die Gemeinde Wustermark um eine Stellungnahme zu den Bauvorhaben „Interimsparkplatz“ bei Karls gebeten, denn die besagten Flurstücke sind laut Wustermarker Flächennutzungsplan teilweise als „Besondere Grünfläche“ und künftig als Sondergebiet „Bildung, Kultur, Hotel“ dargestellt. Sie liegen im Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Am Erlebnis-Dorf“. Das Bebauungsplanverfahren wurde wegen der Einbeziehung der angrenzenden Flächen der Adler-/Löwenkaserne in das Entwicklungskonzept für das Vorhaben „Freizeitpark – Erweiterung Karls Erlebnis-Dorf und Errichtung eines Ferienresorts“ bisher nicht weitergeführt, so die Wustermarker Verwaltung.

Robert Dahl räumt Fehler ein

Bauherr Robert Dahl hatte sich im Vorfeld zu den Gründen der jetzt beabsichtigten Parkplatznutzung geäußert. Dabei räumte er ein, dass Fehler gemacht wurden. Ursprünglich sei die Fläche als Areal zur Aufbereitung von Abbruchmaterial vorgesehen gewesen. „Bedauerlicherweise ist sie ohne vorherige Baugenehmigung vom damals beauftragten Tiefbauer aufgeschüttet und befestigt worden.“

Momentan sind keine alternativen Flächen nutzbar

Weil sich der Beginn der Abbrucharbeiten auf dem Kasernengelände an der B 5 verzögert hat, sei die nicht eingezäunte Fläche von Kunden des Erlebnis-Dorfes wiederholt zugeparkt worden. „Im Verlauf der letzten Monate hat sich gezeigt, dass in Stoßzeiten die vorhandenen Parkplätze nicht ausreichen“, so Dahl. Leider lasse sich momentan auf den Bestandsflächen kein weiterer Parkraum für einen unerwartet hohen Andrang von Kunden schaffen. Somit benötige man diese Fläche für ordnungsgemäß genehmigte Kfz-Stellplätze für einen Zeitraum von 24 Monaten.

Die offenen Fragen des Elstaler Ortsbeirates hat das Unternehmen Karls beantwortet. Demnach erfolgt keine weitere Versiegelung der Fläche, es wird eine benachbarte Grünfläche erhalten und mit neuen Humusboden aufgewertet sowie an der neuen Parkplatzfläche Büsche als Abgrenzungen gepflanzt.

Von Jens Wegener