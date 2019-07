Elstal

Seit gerade mal zwei Monaten steht in Karls Erlebnis-Dorf in Elstal die mit 14 Metern größte aufblasbare Wasserrutsche Europas. Ebenso bereichern in der Wasserwelt Sause-Land ein „Löffel-Jet“ und der „Erdbeer-Drop“ das Freizeitangebot. Jetzt nimmt Karls die nächsten Attraktionen in Angriff. Es geht um Marmelade und ein Flugzeug.

„Terminal E“ wird im Februar eröffnet. „Wir bauen keinen Flugplatz, aber mit Flugzeugen hat es schon zu tun“, sagt Inhaber Robert Dahl. Wofür das „E“ steht könne man sich aussuchen: Elstal oder Erdbeere oder Erlebnis-Dorf. „Wichtig ist, dass wir den größten einmotorigen Doppeldecker, eine Antonow, gekauft haben und in Elstal aufstellen werden“, ergänzt Dahl.

Aus Festscheune wird „Terminal E“

Diese Antonow steht schon bald im Erlebnis-Dorf in Elstal. Quelle: privat

Marmeladenland mit Fahrgeschäften

Bevor die Arbeiten am „Terminal E“ beginnen werden, steht erstmal der Baustart für das neue „ Marmeladenland“ an. Der Haupteingang zum Erlebnis-Dorf ist bereits abgesperrt, die Leute gelangen jetzt seitlich in den Bauernmarkt. „Es wird bei laufendem Betrieb gebaut“, so Dahl. Und wir lösen mit dem ’ Marmeladenland’ gleich noch zwei Probleme: Die Anzahl der Toiletten wird verdoppelt und die Mitarbeiter bekommen einen großen Aufenthaltsraum.“

Im Marmeladenland selbst entsteht eine Manufaktur, in der die Besucher bei der Herstellung der verschiedenen Sorten zusehen können. Dazu kommen zwei Fahrgeschäfte: die fliegende Kaffeetafel XXL für zwölf Personen und ein Gläserkarussell. Beides soll schon am 22. November in Betrieb gehen.

20 neue Arbeitsplätze

Für beide Neubauten investiert das Unternehmen rund vier Millionen Euro. Etwa 20 neue Arbeitskräfte kommen hinzu, so dass es im Elstaler Erlebnis-Dorf dann 220 Menschen beschäftigt sein werden. Tendenz steigend, denn im nächsten Jahr soll das Feriendorf „Erdbeerland“ auf dem Areal der Adler-/Löwenkasernen beginnen. Unter anderem entsteht dort das erste Hotel namens „ Mieze Schindler“ (Name einer Erdbeersorte) mit etwa 260 Betten. Etwas später werde ein sogenanntes Wild-Life-Hotel folgen. „Ziel ist es, im Jahr 2021 zum 100. Geburtstag des Familienunternehmens, den ersten Abschnitt des Feriendorfes in Betrieb zu nehmen“, sagt Robert Dahl.

