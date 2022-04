Karls in Elstal: „Terminal E“ geht an den Start

Elstal

Erstmals ist jetzt das Terminal E in Karls Erlebnis-Dorf in Elstal geöffnet. Die 800 Quadratmeter große Erlebnisscheune lädt zum Schlemmen oder zum Zugucken beim Treiben der Kleinsten in einer neuen Indoor-Spielewelt ein. Der Hingucker aber des Terminals ist die Antonov – ein altes Doppeldeckerflugzeug, das in der Luft zu schweben scheint und zu Rutschpartien einlädt.

Karls Erlebnis-Dorf in Elstal ist in die neue Saison gestartet. Rund 70 Attraktionen, Fahrgeschäfte, Schlemmerbuden und Erlebnisangebote können genutzt werden. Es gibt fast 20 neue Erlebnisse, die in den vergangenen zwei Jahren entstanden sind und jetzt uneingeschränkt zur Verfügung stehen. „Wir freuen uns, dass die Bremse gelöst werden kann und Karls wieder voll erlebbar ist“, sagt Inhaber Robert Dahl und kündigt an: „Wir haben jede Menge neue Raffinessen geschaffen, die sowohl Neu- als auch Stammgäste überraschen werden.“

Live auf der Karls-App

Fast alle Schaumanufakturen haben ihre Live-Shows überarbeitet. Auch die Produktpalette sei erweitert worden, so Robert Dahl. Sie reiche vom cremigen Löffel-Eierlikör über Erdbär-Mate-Tee bis zu Hörspiel-CDs mit der Karls-Bande.

Wer bei einer der Shows zuschaut, kann mit etwas Glück selbst zum Star werden, nämlich dann, wenn Moderatoren von Karls neuem Erlebnis-Format „Karls L!ve“ auf der Suche nach frischen Geschichten im Erlebnis-Dorf unterwegs sind. Gleich mehrere Live-Shows werden täglich, teilweise sogar direkt in Elstal, produziert und in Karls-APP sowie auf der Webseite und in Social-Media-Kanälen ausgespielt.

Von der Eiswelt bis zum Fliegenden Regenschirm

Eine California Lounge, die Café-Bar D’Atitlán sowie eine Ferment-Bäckerei gehören zu weiteren neuen Wegpunkten auf einem Streifzug durch Karls zweitgrößtes Erlebnis-Dorf. Im Außenbereich sind der „Fliegende Regenschirm“ und die Dorfbahn „LPG Rote Rübe“ wieder in Betrieb. Dazu kommen ein Emaille-Laden, die Eiswelt „Eismärchen“ sowie (ab Pfingsten) das Restaurant „Burger-Zirkus“.

Der Eintritt ins Erlebnis-Dorf in Elstal ist weiterhin frei, einige Attraktionen und Fahrgeschäfte sind kostenpflichtig. Mit einer Jahreskarte(33 Euro) können alle Erlebnisse an allen Karls-Standorten frei genutzt werden.

Von Jens Wegener