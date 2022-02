Ohne 2G-Regeln freuen Händler und Kunden seit vergangenem Mittwoch deutlich über die dadurch erleichterten Einkaufsbummel. Das wurde am Wochenende vor allem auch im „Havelpark Dallgow“ und dem „Designer Outlet Berlin“ in Elstal deutlich. Dort waren vor allem viele Berliner Kennzeichen auf den Parkplätzen zu sehen.

Sowohl ins „Designer Outlet Berlin“ in Elstal (Foto) als auch in den „Havelpark Dallgow“ strömten viele Berliner und Brandenburger am Sonnabend zum Shopping-Ausflug. Quelle: Ulrich Hansbuer