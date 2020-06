Tremmen/Zachow/Wernitz

Je drei Windenergieanlagen drehen sich mehr als 20 Jahren auf dem Gallberg bei Zachow und auf dem Tremmener Thyrowberg. Nun sollen sie, wenn es nach dem Willen von Investoren geht, über das so genannte Repowering durch neue, höhere und damit leistungsfähigere Anlagen (höher als 200 Meter) ersetzt werden. Ein entsprechender Antrag liege in der Ketziner Stadtverwaltung vor. Hintergrund ist, dass für diese Anlagen die staatliche Strom-Förderung künftig entfällt.

Bürgermeister lehnt neue Anlagen ab

Eine Zustimmung zum Repowering auf diesen Flächen wäre ein falsches Signal, urteilte Bürgermeister Bernd Lück ( FDP) im Bauausschuss und verwies darauf, dass alle sechs Anlagen auf Flächen stehen, die in dem in Vorbereitung befindlichen neuen Regionalplan Havelland-Fläming mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in einem Windeignungsgebiet liegen würden. Aber nur dort könnten höhere Windräder neu errichtet werden.

Mit 41 Anlagen, die sich derzeitig auf Ketziner Territorium drehen, habe die Stadt einen ausreichenden Beitrag zu den erneuerbaren Energien aus Windkraft geleistet. Für weitere sechs Anlagen gäbe es im künftigen Windeignungsgebiet ohnehin keinen Platz mehr, so Lück.

Regionalplan legt Windeignungsgebiete fest

Volkmar Richter, sachkundiger Einwohner im Bauausschuss, machte darauf aufmerksam, dass es nicht nur um neue höhere Anlagen gehe, auch Abriss gehöre dazu. Die neuen höheren Windräder erforderten auch entsprechende Fundamente. Er lehnte das Anliegen ebenso ab wie Erhard Zeine ( FDP) und Jürgen Tschirch ( SPD).

Florian Reimann (Freie Wähler Tremmen) kann sich nicht vorstellen, dass die Tremmener für das Repowering auf dem Thyrowberg votieren würden. So konnte Ausschussvorsitzender Bert Tschirner (parteilos) feststellen, dass der Bauausschuss den Anträgen auf Repowering nicht zustimmt und auf jeden Fall die endgültige Fassung des Regionalplanes mit den Windeignungsgebieten abgewartet werden solle.

13 Anlagen in Wernitz

Ähnlich ist die Situation beim Ketziner Nachbarn in Wustermark. Auch in der Gemeinde drehen sich schon sehr viele Windräder, zum Beispiel im Windpark Wernitz. Von dort wird seit 2003 Strom ins öffentliche Netz eingespeist. Von anfänglich acht Anlagen ist er bis heute auf 13 Anlagen gewachsen. Die gesamte Stromproduktion von Anfang bis heute (Stand Ende Mai) beträgt 527 Millionen Kilowattstunden, so Rosemarie Rübsamen, Vertreterin der Investorengruppe.

„Ein Repowering wäre auch in Wernitz möglich und sinnvoll, aber im Moment gibt es dafür wohl in der Gemeinde Wustermark keine Mehrheiten“, so Rübsamen, die Montagnacht eine Lichtshow im Wernitzer Windpark organisiert hatte.

Eine ähnliche Lichtshow gab es Montagnacht im Windpark Wernitz Quelle: Privat

Wustermarks Ortsvorsteher Roland Mende (WWG) hat vom Grundsatz her nichts gegen höhere Anlagen, wenn alte dann abgebaut würden. Aber: „Es darf keine zusätzliche Belästigung für die Menschen sein.“

