Kleine Blütenparadiese in Dyrotz und Ketzin

Wustermark

Ob Biene, Schmetterling oder Marienkäfer – für Insekten und Tiere wird es immer schwieriger, einen geeigneten Lebensraum zu finden. Gleichzeitig sind sie unersetzlich für die Vielfalt von Flora und Fauna. Um Grünflächen zu schützen und die Verbreitung von Blühpflanzen zu fördern, hatte der regionale Lebensmitteldiscounter Netto die Kampagne „Bee Happy“ gestartet.

Vom 9. März bis 2. Mai hatten Kunden die Möglichkeit mit ihrem Einkauf, eine Blühpatenschaft in Wustermark und Umgebung zu unterstützen: Pro verkauftem Glas Blütenhonigmischung aus Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Brandenburg wurden im Aktionszeitraum zehn Cent gesammelt, um besonders insektenfreundliche Blühwiesen anzulegen.

Saatmischungen auf 6000 Quadratmeter ausgebracht

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Insgesamt wurden auf 6000 Quadratmeter die Saatmischungen Viterra Biene und Lippstädter Blütenparadies ausgesät, die aus einer Mischung aus Wild- und Kulturpflanzen bestehen. Die Flächen des Wustermarker Landwirts Uwe Jürgens, die sich am Rand von Zuckerrüben- und Dinkelfeldern befinden, werden nicht gedüngt oder mit chemischem Pflanzenschutz behandelt.

„Trotz der Trockenheit ist die Saat gut aufgegangen und bietet bereits jetzt Nahrung und Heimat für Blattläuse, Erdflöhe, Käfer und Spinnen“, sagt Jürgens. Je mehr die Blumen und Pflanzen wachsen, desto mehr Tiere und Insekten können sich auf den Felder ansammeln. So werden neben weiteren Insekten auch unzählige Bienen und Schmetterlinge erwartet, die von Alexandrinerklee, Dill oder den Sonnenblumen profitieren.

70 Blühpaten bei der ersten Aktion in Wustermark

Zu sehen sind die Blühstreifen in Dyrotz an der Kietzstraße, in der Parkstraße in Buchow-Karpzow und auf der Landesstraße 852, zwischen Falkenrehde, Ketzin und Neu-Falkenrehde.

Landwirt Uwe Jürgens hatte bereits 2019 die ersten Blühstreifen am Rand einer seiner Ackerflächen in Wustermark angelegt. Damals war es ihm gelungen, 70 Paten für die Aktion zu finden, die sich finanziell beteiligt haben. Unterstützung bekam er von der Gemeinde Wustermark und vom Kreisbauernverband Havelland. Schließlich war auch dort die Bilanz positiv: verschiedene Arten von Hummeln und Schmetterlingen hatten sich neu angesiedelt.

Von Jens Wegener