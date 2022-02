Klimaschutz in Wustermark: Dafür will die Gemeinde Zuschüsse zahlen

Wustermark

Wer in Wustermark in diesem oder im nächsten Jahr auf seinem Grund und Boden ein heimisches Laubgehölz pflanzt, könnte dafür schon bald von der Gemeinde einen finanziellen Zuschuss beantragen. Ebenso gilt das für Leute, die ihr Auto abschaffen und dafür eine Jahreskarte für den Öffentlichen Personennahverkehr kaufen.

Mehr Anreize, etwas für den Klimaschutz zu tun, sollen die Wustermarker bekommen. Deshalb hat die Verwaltung den Entwurf einer entsprechenden Förderrichtlinie erarbeitet, die die Gemeindevertreter am Dienstagabend zur Kenntnis genommen haben. Im Wesentlichen geht es darum, dass Bürgerinnen und Bürger einen finanziellen Zuschuss der Gemeinde für Maßnahmen, die der Umwelt zugute kommen, erhalten können.

Das Spektrum der möglichen Förderung wurde erweitert

Bereits im Oktober 2021 war die Gemeindeverwaltung beauftragt worden, ein Konzept zur Förderung privater Baumpflanzungen auszuarbeiten. „Um auch denjenigen, die nicht über Grundeigentum verfügen, die Chance auf Förderung einzuräumen, haben wir das Maßnahmenspektrum erweitert“, sagt Alexis Schwartz, Klimaschutzbeauftragter der Gemeinde Wustermark.

Lastenfahrräder sollen gefördert werden. Quelle: Robert Roeske

Der Entwurf der Förderrichtlinie sieht zwei Kategorien für eine finanzielle Unterstützung vor. Kategorie A bezieht sich auf das Pflanzen und die dauerhafte Pflege heimischer Laubgehölze und auf den Kauf einer Jahreskarte für den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg bei gleichzeitiger Abschaffung eines auf dieselbe Person zugelassenen Pkw ohne Ersatz.

Wustermarker Entwurf der Förderrichtlinie sieht zwei Kategorien vor

In der Kategorie B sind neun Möglichkeiten aufgelistet: Unter anderem geht es um die Installation von Anlagen, die regenerative Energie nutzbar machen, um die Dachbegrünung, den Kauf von Lastenrädern mit und ohne Elektromotor, Maßnahmen zur Einsparung von Trinkwasser, um die Reduktion von Abfällen und die Verwendung nachhaltiger Baustoffe.

Eine Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes ist die Dachbegrünung. Quelle: BuGG/G. Mann.

Der maximale Zuschuss der Gemeinde soll bei 50 Prozent der Investitionskosten liegen. In der Kategorie A ist eine Deckelung bei 100 Euro pro Maßnahme vorgesehen, in der Kategorie B bei 300 Euro. In Ausnahmefällen, so sieht es die Förderrichtlinie vor, können 1000 Euro pro Maßnahme bezuschusst werden. Auch eine Ko-Finanzierung aus anderen Fördermittelquellen ist möglich.

Anträge sollen schriftlich gestellt werden

Gefördert werden pro Antragsteller höchstens zwei Maßnahmen im Jahr. Die dürfen normalerweise nicht vor der Antragstellung begonnen worden sein, Ausnahmen von dieser Regel müssen bei der Gemeinde beantragt werden.

Einen Anspruch auf Zuschüsse der Gemeinde gibt es nicht. Anträge an die Gemeinde müssen schriftlich gestellt werden. Sie müssen neben persönlichen Angaben auch die Beschreibung des Vorhabens und eine Kostenschätzung enthalten.

Für Solarmodule auf dem Dach wären auch förderfähig. Quelle: Rolf Haid

Über die Mittelvergabe entscheidet ein Gremium aus zwei Mitgliedern des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt und einem Verwaltungsmitarbeiter. Das würde eine fundierte Einschätzung der Anträge und eine schnelle Vergabe der Mittel nach Antragseingang gewährleisten, so Schwartz.

Für 2022 und 2023 sollen jeweils 10 000 Euro aus den für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts vorgesehenen Mitteln im Haushalt der Gemeinde zur Verfügung stehen. Sind die Mittel der Gemeinde für ein Jahr ausgeschöpft, werden die noch vorliegenden Anträge abgelehnt.

„All das sind Ideen der Verwaltung. In nächsten Sitzungen der Ausschüsse wird über die Vorschläge diskutiert. Relevante Anregungen aus dieser Debatte fließen dann in die Beschlussvorlage ein, die im nächsten Sitzungslauf zur Abstimmung gestellt wird“, erklärt Alexis Schwartz.

Weitere Informationen unter www.wustermark.de.

