Die Priorter Straße in Buchow-Karpzow wird von Montag, dem 29. Juni, bis voraussichtlich zum 18. Juli im Bereich der Brücke über den Havelkanal für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Darüber informiert das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brandenburg (WSA). Fußgänger können durchgehend an der Baustelle vorbei auf die andere Seite gelangen. Die Anlieger der Priorter Straße im Anschlussbereich der Rampe kommen jederzeit auf ihre Grundstücke, versichert Gerit Riemer vom WSA.

Grund für die Sperrung ist die nötige Erneuerung der Straßen- und Gehwegbeläge sowie die Instandsetzung der Geländer und Schutzplanken auf der westlichen Rampe der Straßenbrücke Buchow-Karpzow. Die Kosten für die Baumaßnahme, die der Bund trägt, belaufen sich auf etwa 140000 Euro. Bauausführende Firma ist die Rausch Straßen- und Tiefbau GmbH aus Falkensee.

Wohnhäuser bekamen Risse

Die Umleitung ist ausgeschildert, führt aus Richtung Falkenrehde kommend über Hoppenrade, Wustermark und Priort nach Buchow-Karpzow. Vor allem aber bedeutet diese Großbaustelle, dass das Dorf Buchow-Karpzow mit einer Teilung klarkommen muss. Zum Beispiel befinden sich auf der anderen Brückenseite die Kirche, das Dorfgemeinschaftshaus und der Park mit Spielplatz.

Freuen wird sich Anlieger André Belitz. Er hatte zuletzt sogar Risse an seinem und am Wohnhaus der Nachbarin festgestellt, die auf das Schwingen der Brücke zurückzuführen seien. Risse gibt es auch auf der Fahrbahn der Priorter Straße ( Kreisstraße 6305). Im Jahr 2016 hatte die Kreisstraßenbehörde zuletzt die Sanierungen an der Straße, des Fußweges und dem Geländer im Auftrag des WSA erledigen lassen.

