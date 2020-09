Wustermark

Empörung und Unverständnis herrschte bei den meisten Mitgliedern des Wustermarker Sozialausschusses am Montagabend vor. Gerade hatten sie erfahren, dass die Gemeinde Wustermark bei der Vergabe der geförderten Stellen des Landkreises im Zeitraum 2021 bis 2024 für die Schulsozialarbeit in Elstal und Wustermark sowie für die offene Jugendarbeit in der Gemeinde keinen Einfluss haben. „Es kann doch nicht sein, dass uns ein Träger der Jugendarbeit vor die Nase gesetzt wird, den wir nicht mal kennen, geschweige denn, dass der vielleicht noch nie mit der Gemeinde Wustermark zu tun hatte“, schimpfte Roland Mende (WWG).

Nur einen Monat Bewerbungsfrist

Ähnlich argumentierte Sandra Schröpfer, Fraktionsvorsitzende der Linken: „Wir haben mehrfach geäußert, dass wir mit dem bisherigen Träger nicht zufrieden sind und wir uns einen Wechsel vorstellen könnten. Aber jetzt haben wir dabei kein Mitspracherecht?“ Zudem beklagte CDU-Fraktionschef Oliver Kreuels, dass die Frist, bis zu der sich freie Träger der Jugendarbeit auf die geförderten Stellen bewerben konnten, lediglich einen Monat – nämlich vom 19. August bis 18. September war. Einige der Interessenten hätten das gar nicht mitbekommen und deshalb keine Bewerbung abgegeben.

Vier Stellen werden gefördert

Fakt ist, dass der Landkreis und nicht die Gemeinden Träger der Jugendhilfe ist. So hatte der Jugendhilfeausschuss des Kreistages in der Sitzung Mitte August über die Vergabe der geförderten Stellen, die die Kommunen zuvor beantragt hatten, zu entscheiden. So wie es seit Jahren üblich ist. Danach bekommt Wustermark ab 1. Januar für vier Jahre jeweils eine 0,75-Stelle (30 Wochenstunden) für die Schulsozialarbeit an der Grundschule Wustermark und der Oberschule Elstal vom Kreis bezahlt. Dazu kommen eine 0,80-Stelle (32 Wochenstunden) für offene und mobile Jugendarbeit im Jugendklub Wustermark und eine 0,2-Stelle (acht Wochenstunden) im Jugendklub Elstal. Für alle diese geförderten Stellen muss die Gemeinde eine Kofinazierung leisten, also einen Eigenanteil aufbringen. Insgesamt sind das für die vier Stellen etwa 65.000 Euro.

Jugendhilfeausschuss entscheidet

Welcher Träger der freien Jugendarbeit diese Stellen in Wustermark besetzen wird, entscheidet wieder der Jugendhilfeausschuss des Kreistages – wohl in der Novembersitzung. „Wir werden lediglich vom Jugendamt vorher informiert, welcher Träger ausgewählt worden ist“, sagt Janet Kunau von der Gemeindeverwaltung Wustermark. Aus ihrer Sicht gibt es nur eine Möglichkeit, sich als Gemeinde einzumischen: „Wenn uns der ausgewählte Träger nicht gefällt, könnten wir die Kofinanzierung der Stellen verweigern.“ Das birgt aber das Risiko, dass die jeweilige Stelle wegfallen könnte.

Kritik am Freidenkerbund Havelland

Die Kritik am derzeitigen Träger der Jugendarbeit in Wustermark – dem Humanistischen Freidenkerbund Havelland – kann die Gemeindeverwaltung nicht nachvollziehen, wie Janet Kunau sagt: „Fachlich sind wir der Meinung, dass der Freidenkerbund sowohl in den Schulen als auch in den beiden Jugendklubs gute Arbeit leistet.“ Die Bedenken der Kommunalpolitiker bezogen sich hauptsächlich auf die geringe Frequentierung der Klubs. „Wir geben dort sehr viel Geld aus, und die Resonanz bei den Jugendlichen ist gering“, so Oliver Kreuels. Einstimmig befürworteten die Sozialausschussmitglieder einen Antrag von Roland Mende (WWG). Darin wird die Wustermarker Gemeindeverwaltung aufgefordert, alles zu unternehmen, damit das Jugendamt des Kreises und der Jugendhilfeausschuss des Kreistages die Entscheidung zur Auswahl der Träger der Jugendarbeit zurückstellten

