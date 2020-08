Elstal/Wustermark

„Wer weiß schon, was in 80 Jahren sein wird. Vielleicht gibt es dann schon neue Techniken für Lärmschutzwände oder wir brauchen gar keine mehr, weil nur noch Elektroautos unterwegs sind.“ Ähnlich wie Elstals Ortsvorsteher Oliver Kreuels beurteilten auch die anderen Mitglieder des Ortsbeirates die Maximalvariante – also einen Neubau der Lärmschutzwand an der B 5 auf dem noch fehlenden Teilstück von 400 Meter in Form einer Stahlkonstruktion. Die würde zwar eine Lebensdauer von 80 Jahren haben, aber sie kostet eben auch rund 670 000 Euro. Geld, das die Gemeinde Wustermark zumindest im Moment nicht hat.

Insgesamt hat die Gemeindeverwaltung jetzt drei Varianten zur Erneuerung oder Sanierung der Lärmschutzwand mit Zahlen untermauert und den Gemeindevertretern zur Entscheidung vorgelegt. Bei zwei Varianten wird Holz als Grundstoff verwendet, bei einer ist es Stahl.

Vor 22 Jahren wurde die Wand errichtet

Die Schutzwand in Holzkonstruktion hat die DKB 1998 errichtet. Sie gehört inzwischen der Gemeinde Wustermark. Nachdem die eigentliche Nutzungsdauer von 20 Jahren überschritten war, hatten sich 2018/19 erhebliche Schäden an der Wand gezeigt. Die ersten 600 Meter sind saniert worden, Metallabdeckungen wurden an den Hölzern angebracht. Man stellte aber fest, dass der sanierte Teil der Schutzwand im Aufbau und in der Konstruktion von den jetzt noch ausstehenden 400 Metern abweicht“, hatte Bauamtsleiter Wolfgang Scholz erklärt. Es seien keine hochwertigen Hölzer verbaut und die innen liegende Dämmung nicht ausreichend gegen Vögel und andere Kleintieren abgesichert worden. Der Landesbetrieb Straßenwesen beauftragte die Gemeinde, die Holzkonstruktion zu reparieren oder Alternativen für die Neugestaltung zu finden.

Lebensdauer 30 oder 80 Jahre

Die „Billigvariante“ Reparatur der Holzkonstruktion kostet rund 274 000 Euro, wobei Hölzer aus Lärche und Douglasie verwendet werden sollen. Es würden keine Abrisskosten anfallen. Zwar soll die Lebensdauer 30 Jahre betragen, „aber es ist ja zu berücksichtigen, dass die restliche Wand schon 1998 bebaut wurde und demnächst sowieso eine Erneuerung anstünde“, sagte Sandra Schröpfer (Linke). Das sei aus ihrer Sicht verschwendetes Geld. Oliver Kreuels sprach denn auch von Flickschusterei“.

Es geht um die Lärmschutzwand von der Abfahrt bei Karls bis zur Abfahrt Outletcenter. Quelle: Jens Wegener

So einigten sich alle Ortsbeiratsmitglieder auf die Variante zwei, nämlich den Neubau in Holzkonstruktion für etwa 380 000 Euro. Dann hätte die Gemeinde an der Stelle 30 Jahre Ruhe, hieß es.

Bedenken der Grünen

Im Wustermarker Bauausschuss am Dienstagabend war man sich einig, die teure Variante mit Stahlkonstruktion nicht zu wollen. Allerdings gab es, vor allem vom Grünen-Politiker Peter Hetmank, so viele Fragen zu den Kostenunterschieden zwischen Reparatur und Neubau in Holzbauweise, die unbeantwortet blieben. Deshalb votierten die Mitglieder so, dass beide Varianten noch mal in der Gemeindevertretersitzung am 25. August vorgestellt werden und man sich dann auf eine festlegen sollte.

Egal wie die Entscheidung ausfällt, gebaut wird wohl frühestens nächstes Jahr. Die Kosten müssen erstmal in den Haushalt 2021 oder 2022 eingestellt werden. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die Arbeiten im Winterhalbjahr 21/22 vorzusehen, um Vegetations- und Brutzeiten von Flora und Fauna nicht zu beeinträchtigen. Dabei wollen die Gemeindevertreter aber noch mitreden.

Haushaltssituation abwarten

Auf Antrag von Tobias Bank (Linke) wurde festgehalten, dass die Ausschreibung der Arbeiten und die Vergabe nur nach vorheriger Abstimmung dem Gemeindeparlament und in Abhängigkeit der Haushaltslage erfolgen soll. „Ich möchte verhindern, dass wenn die Haushaussperre der Gemeinde aufgehoben wird, sofort eine Ausschreibung erfolgt“, so Tobias Bank. Einige Bauausschussmitglieder bezweifeln, dass die Lärmschutzwand in absehbarer Zeit saniert werden muss.

Von Jens Wegener