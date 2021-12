Wustermark

Diebe haben am Mittwochvormittag von einer Firma in Wustermark einen Kühlauflieger mit Gütersloher Kennzeichen (GT) gestohlen, der mit 50 Paletten mit Konserven beladen war.

Um 16.30 Uhr fand sich der Kühlauflieger in Kremmen im Gewerbegebiet Am Elsholz wieder an, von der Ladung jedoch fehlte jede Spur. Nun sucht die Polizei Zeugen der Tat. Diese sind gebeten, sich zu melden: 03322/275-0.

Von MAZonline