Elstal

Die Sonne scheint, der Himmel ist wolkenfrei. Das schöne Wetter in Elstal nutzt Wilfried Konrad für einen Spaziergang. Vor elf Jahren ist er aus Falkensee nach Elstal gezogen. Den Umzug habe er nie bereut, in Elstal scheint er sich verliebt zu haben, so überschwänglich erzählt er: Elstal ist super.“ Es gebe eine Einkaufsmöglichkeit und die Verkehrsanbindung mit Bus und Bahn sei für ihn ausreichend. Wegziehen möchte der 68-jährige aus Elstal nicht mehr. „Dann würde ich einen großen Fehler machen.“

Claudia Ernicke-Jankowiak lebt schon ihr ganzes Leben im Ort. „Elstal ist für mich Heimat“, sagt sie. Generell sei sie sehr an der Entwicklung und der Geschichte des Ortes interessiert. Als sie Kind war, sei der dörfliche Charakter in Elstal stärker ausgeprägt gewesen, als es jetzt ist. „Heute ist es etwas anonymer als damals“, findet sie. Dennoch liebe sie den Ort, schließlich sei sie hier aufgewachsen.

Immer mehr Grün wird zugebaut

Seit zwölf Jahren wohnt Steffi Peter in Elstal. Besonders gefalle ihr hier die Natur und Ruhe, während der Weg ins belebte Berlin gleichsam kurz ist. „Es gibt aber zu wenige Einkaufsmöglichkeiten und die Verkehrsverbindungen sind aus meiner Sicht nicht gut genug ausgebaut“, kritisiert sie.

Zur Geschichte von Elstal Elstal verdankt seine Gründung dem Bau des Rangierbahnhofes Wustermark zwischen 1906 und 1909. Schon bald zeichnete sich Wohnraumbedarf für die bei der Bahn-Beschäftigten ab. 1918 wurde daher der Gutsbezirk Elstal gebildet und mit dem Bau einer Eisenbahnersiedlung begonnen. Zur heutigen Gemarkung zählen auch Teilflächen des ehemaligen Truppenübungsplatzes, dessen gesamtes Gebiet einstmals zum Gutsbezirk Döberitz gehörte. Auf dem Areal liegen das Olympische Dorf und weitere ehemalige Truppenquartiere und Offizierswohnungen. Seit 2003 gehört Elstal zur Gemeinde Wustermark.

Ähnlich sieht es Ariane Gatzka. Sie bemängelt die wenigen Geschäfte im Ort. „Ich weiche oft nach Dallgow in den Havelpark aus“, berichtet die 42-Jährige. An Elstal findet sie aber auch viel Positives. „Es gibt hier eine riesige Naturfläche“, sagt sie. Die würde sie auch oft nutzen, da sie oft draußen unterwegs sei.

Etwas anders sieht das Amalie Balse. „Ich finde die Verkehrssituation hier ausreichend“, sagt die 83-Jährige. 2014 ist sie nach Elstal gezogen. Vor allem nach Rathenow komme man schnell, wo sie regelmäßig hinfährt. Doch sorgt sie sich auch um die Umwelt. „In den letzten Jahren wurden viele Häuser gebaut, dadurch gibt es hier immer weniger Natur und Grünflächen“, erzählt sie. Rund 200 alte Eichen wurden in den letzten Jahren abgeholzt. „Neue gepflanzt wurden dagegen aber nicht“, glaubt Amalie Balse. Und auch sie findet, Elstal biete zu wenige Möglichkeiten zum Einkaufen. „Vor allem eine Drogerie fehlt hier sehr“, sagt sie.

Der Ort ist im Wandel

So facettenreich Elstal ist, so sind es auch die Menschen und ihre Ansichten über den Ort. „Ich denke, Elstal hat sich gut entwickelt. Es gibt viele schöne und neue Häuser“, erklärt Hannelore Köppe. Seit 2006 wohnt die 70-Jährige in dem Ort. „Ich würde mir wünschen, dass die Züge alle 30 Minuten in Richtung Berlin und Potsdam fahren“, sagt sie. Dennoch fühle sie sich hier wohl, sie bereue es nicht, hergezogen zu sein. „Alles in Elstal ist gut zu Fuß zu erreichen. Und es ist ruhig. Ich kann mir vorstellen, hier alt zu werden“, sagt sie und lacht.

Für Dietmar Wiegand ist es wichtig, die Natur genießen zu können. „Radfahren und Spazierengehen bis in die Heide ist ein Vorteil von Elstal.“ Dazu die dörfliche Ruhe, aber auch die Großstadtnähe haben den heute 67-Jährigen bewogen, 2005 nach Elstal zu ziehen. Er stört sich daran, dass viel Grün im Ort inzwischen zugebaut wurde.

„Man fühlt sich in Elstal oft wie im Urlaub“, sagt Jeanette Neumann. Die 59-Jährige kam 2011 aus Berlin nach Elstal und wünscht sich nur, dass der Takt der Züge in die Stadt verkürzt wird.

Insgesamt scheint das Leben in Elstal zu funktionieren, auch wenn der Ort in den letzten Jahren mit der Heidesiedlung, der Umgestaltung des Olympischen Dorfes, auch mit dem Outletcenter und Karls Erlebnis-Dorf im Wandel ist.

Von Steve Reutter und Jens Wegener