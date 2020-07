Elstal

Die größte Freizeitattraktion im Havelland ist und bleibt Karls Erlebnis-Dorf in Elstal. Einige Zeit war die Anlage wegen Corona geschlossen, nun stehen fast alle Angebote wieder zur Verfügung. Einzig die große Wasserrutsche und das Planschbecken sind momentan durch eine Kettcar-Bahn ersetzt worden – die aber auch viel Spaß bereitet.

Das Grundprinzip bei Karls: kostenloser Eintritt. Familien mit geringem Einkommen finden ein paar Attraktionen, die ihre Kinder frei nutzen können. Dazu gehören der Indoor-Spielplatz „Tobeland“, Schaukeln, eine Turmrutsche und ein sieben Meter hohes Hüpfkissen.

Anzeige

Alle Angebote gut besucht

Doch egal ob kostenlos oder nicht: Im Erlebnis-Dorf sind alle Angebote gut besucht. Gerade bei der Achterbahn „K2“ kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Karls bittet darum alle Besucher, in den Warteschlangen und in Innenräumen, Schutzmasken zu tragen und sich beim Eintritt die Hände an den bereitgestellten Spendern zu desinfizieren.

Weitere MAZ+ Artikel

Preise im Erlebnis-Dorf Zwar sind der Eintritt in Karls Erlebnisdorf und die Spielplatznutzung kostenlos, doch für manche lohnt sich ein Tages- oder Jahresticket. Das Ticket für einen Tag kostet für Erwachsene und Kinder 12 Euro. Zum Vergleich: dreimal mit der Achterbahn fahren würde insgesamt 13,50 Euro kosten. Im Tagesticket sind beliebig viele Fahrten mit allen Attraktionen möglich. Auch der Eintritt in die Eiswelt ist inklusive, der ansonsten 6,50 (Kind) bis 8,50 Euro (Erwachsener) für eine Dauerkarte kosten würde. Die Jahreskarte kostet bei erstmaliger Ausstellung 33 Euro, bei Verlängerung im Folgejahr gibt es 3 Euro Nachlass. Die Jahreskarte enthält beliebig viele Fahrten mit allen Attraktionen.

Familie Tietke aus Berlin kommt gern nach Elstal. Die Eltern und beide Söhne haben jeweils eine Jahreskarte: „Wir sind oft hier, weil es für die Großen und die Kleinen gleichermaßen etwas gibt“, sagt Vater Volker Tietke. Die Kinder seien gern auf den Spielplätzen. „Und auch wenn es voll ist, hält sich die Wartezeit für die meisten Attraktionen in Grenzen“, so der Vater.

Die Eltern bummeln gern

Die Kinder würden die Achterbahn lieben. Während der Nachwuchs die Fahrgeräte benutzt, bummeln die Eltern durch den Bauernmarkt oder den Einkaufsbereich am Hofeingang. Dort gibt es Wurst, Käse, Brot, Eingemachtes und natürlich Marmeladen aus Karls eigener Herstellung. Geschirr und Deko sind ebenfalls vorhanden.

Zur Galerie Viel Abwechslung erwartet die Besucher bei einem Ausflug ins Erdbeerland. An heißen Sommertagen bieten sowohl die Eiswelt als auch einige Fahrgeschäfte Erfrischung.

Was vielen weniger bewusst ist: Die Auswahl an Kinderbüchern im Hauptladen ist groß. Aktuelle Bestseller sind darunter wie die Bände von „Gregs Tagebuch“ und „Die Schule der magischen Tiere“. Ältere freuen sich über die Neuauflage des „Kleinen Angsthasen“. So lässt sich ein Freizeitausflug mit Buchgeschenk-Shopping verbinden. Mit der Jahreskarte gibt es außerdem noch drei Prozent Rabatt auf den Einkauf.

Erfrischende Eiswelt

Gerade an heißen Sommertagen kann ein Besuch der „ Eiswelt“ erfrischend sein. Auf 2000 Quadratmetern haben dort 26 Künstler aus zehn Ländern 300 Tonnen Eis zu einzigartigen Figuren verarbeitet. Das Thema in diesem Jahr ist „ Asien“. Eisskulpturen von Kungfu Panda und ein Drache sind zu bewundern.

Außerdem gibt es eine Rutsche aus dem gefrorenen Nass und eine Bar. Eine Dauerkarte kostet für Erwachsene 8,50 Euro und für Kinder von 90 Zentimeter Körpergröße bis 12 Jahre Alter 6,50 Euro. Wer also nicht häufiger bei Karls ist, kann eine Tageskarte für 12 Euro kaufen, in der der Eintritt in die Eiswelt und für alle Fahrgeschäfte bereits enthalten sind.

Ein Ritt für zwei Euro

Die Berlinerin Merle Theiß und ihre sechsjährige Tochter Emma sind wegen der Ponys in Elstal: „Meine Tochter liebt Pferde. Hier möchte sie immer gleich zum Ponyreiten“, sagt Theiß. Das Rondell für die Ponys ist stets gut besucht. Ein Ritt kostet regulär zwei Euro. Mit Tages- oder Jahreskarte ist es inklusive.

Wer nach der sportlichen Betätigung Hunger hat, kann diesen im Pfannkuchenhaus, am Buffet oder am Burgerstand stillen. So findet sich im Erlebnis-Dorf für jeden etwas: Entspannt essen ist genauso möglich, wie ausgelassenes Toben oder Fahrten mit den Attraktionen.

Ladesäulen auf dem Parkplatz

Gerade weil das Erlebnis-Dorf so viel zu bieten hat, ist der Zulauf groß. An manchen Tagen ist der Überlaufparkplatz hinter dem Gelände nötig, damit alle Besucher ihre Fahrzeuge abstellen können. Für Elektroautos gibt es am Parkplatz Ladesäulen mit verschiedenen Steckertypen.

Alternativ ist auch eine Anreise mit Bus und Bahn möglich. Die Buslinie 668 hält dort, sie fährt unter anderem ab Bahnhof Nauen. Mit der Buslinie 663 sind es noch acht bis zehn Fußminuten im Anschluss bis zu Karls. Der Bus der Linie 663 hält auch am Bahnhof Dallgow-Döberitz. Und wer sein Fahrticket bei Karls vorzeigt, bekommt dafür sogar einen Filterkaffee oder Tee gratis.

Geöffnet ist von 9 bis 19.30 Uhr. Ab August bis 18.30 Uhr. Alle Infos gibt es auch online auf der Homepage von Karls Erlebnis-Dorf: www.karls.de/elstal

Von Vivien Tharun