Mehr Bürgerbeteiligung in Wustermark: Sitzungen bald live im Netz 

Wustermark

Dem Beispiel von Falkensee folgend sollen künftig auch die Sitzungen der Wustermarker Gemeindevertreter im Live-Stream für jedermann verfolgbar sein. Spätestens seit der Corona-Pandemie ist dieser Wunsch wieder auf die Tagesordnung gerückt, was vor allem auf das Drängen der Fraktion Die Linke zurückzuführen ist.

Umso verwunderlicher ist deshalb, dass in der Gemeindevertretersitzung am Dienstag gleich zwei fast gleichlautende Anträge behandelt werden – einer kommt von den Linken, der andere ist eine Koproduktion von SPD und Bündnis90/Die Grünen.

Beide Anträge haben das Ziel, dass die Gemeindevertretersitzungen live im Internet übertragen werden. Dazu soll die Verwaltung die rechtlichen und technischen Voraussetzungen schaffen.

Einwohner sollen stärker beteiligt werden

Allerdings gehen SPD und Grüne noch einen Schritt weiter und möchten, dass auch die Fachausschuss- und vielleicht sogar die Ortsbeiratssitzungen einbezogen werden. „Wir möchten auch eine aktive Teilnahme in der Bürgersprechstunde erreichen“, sagt Steven Werner, Fraktionschef der SPD. Viele Wustermarker würden die Sitzungen, die in der Regel montags bis donnerstags zwischen 18 und 22 Uhr stattfinden, aus beruflichen oder privaten Gründen nicht verfolgen können, obwohl ein großes Interesse bestehe. „Menschen mit Beeinträchtigungen und fehlender Mobilität wird in einer Flächengemeinde die Teilhabe unfreiwillig erschwert. Die Corona-Pandemie schränkt den Teilnehmerkreis aus der Bevölkerung weiter ein“, ergänzt Thomas Türk, Fraktionschef von Bündnis 90/Die Grünen.

Ähnlich sehen es die Linken. „Aktive Bürgerbeteiligung und Demokratie setzen Transparenz voraus. Oft erschweren es die Arbeitszeiten der Bürger oder anderweitige Verpflichtungen in der Familie, an den Sitzungen teilzunehmen. Daher gilt es, Wege zu schaffen, um die Einwohnerbeteiligung und somit auch die Kontrollfunktion der Öffentlichkeit mit niedrigschwelligen Angeboten zu stärken“, erklärt der Vorsitzende der Gemeindevertretung Tobias Bank (Linke). Für viele Einwohner sei es bereits vor Corona wegen fehlender Mobilität nicht möglich gewesen, zu den Sitzungen zu kommen. „Inzwischen haben die Teilnehmerzahlen deutlich abgenommen. Wir müssen einfach Alternativen aufzeigen“ , sagt Sandra Schröpfer, Fraktionsvorsitzende der Linken.

Live-Stream ist der nächste Schritt

Die Linke habe in den vergangenen Jahren immer wieder Initiativen zur Digitalisierung eingebracht. „Elektronische Anzeigen an den Bahnhöfen, das Maerker-Portal für Einwohnerbeteiligung und eine AG Digitalisierung zur Verbesserung des Einwohnerservices. Der Livestream ist der logische nächste Schritt”, so Tobias Bank.

Unklar scheint noch, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Live-Übertragung zu regeln sind. Während SPD und Grüne dazu eine Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Wustermark anstreben, gehen die Linken davon aus, dass das über die Hauptsatzung der Gemeinde zu klären ist. Dazu Tobias Bank: „Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass in öffentlichen Sitzungen Film- und Tonaufnahmen von Medien mit dem Ziel der Veröffentlichung zulässig sind. Die Regelung dazu liegt in der Hand der einzelnen Kommunen. Die Landesbeauftragte für Datenschutz hat dazu bereits 2015 einen Vorschlag zur Handhabung für die Gemeinde Petershagen/Eggersdorf verfasst.“

WWG: Vor- und Nachteile abwägen

Die Wustermarker Wählergemeinschaft (WWG) unterstützt das Anliegen nach einer besseren Zugänglichkeit und Transparenz grundsätzlich. Doch Fraktionschef Andreas Stoll mahnt zur Vorsicht: „Geklärt werden müssen Fragen des Datenschutzes und des Persönlichkeitsrechts. Wir präferieren eine abgewogene und ausreichende Meinungsbildung vor einer zu schnellen Beschlussfassung. Aus unserer Sicht müssen zunächst vorbehaltlos die Vor- und Nachteile einer Live-Übertragung benannt und von Sachkundigen beratend abgewogen werden.“ Deshalb sollten die Anträge von SPD/Grünen und den Linken zunächst als Prüfaufträge formuliert werden, so Stoll.

Einig sind sich die Antragsteller darüber, dass zwar einmalig bestimmte Hardware für Live-Übertragungen angeschafft werden muss, aber im Gegenzug dann viele Fahrten von Zuschauern mit Autos wegfallen, was den Spritverbrauch und somit den Emissionsausstoß pro übertragener Sitzung verringert.

Die Gemeindevertretersitzung beginnt Dienstag um 18.30 Uhr in der Aula der Grundschule Wustermark.

Von Jens Wegener