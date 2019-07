Elstal

Fabian Fröhlich konnte es kaum glauben, als fast vor seiner Haustür in der Elstaler Wohnsiedlung Radelandberg praktisch über Nacht neue Parkflächen da waren. Der junge Mann wohnt mit seiner Familie in der Straße „Zum Wasserwerk“. Seine Frau und er haben jeweils ein Auto, so dass abends „immer einer von uns einen Platz suchen musste, wo das Auto stehen kann“, erzählt er. Denn zu einer Wohnung gehört jeweils nur eine Stellfläche. Nicht selten stand ihr zweites Auto 500 Meter weiter in der Rosa-Luxemburg-Allee.

Ein Stellplatz pro Wohnung

Jetzt ist die tägliche Parkplatzsuche zumindest etwas leichter geworden, denn die Gemeinde Wustermark hat mehr als 20 zusätzliche Flächen geschaffen, in dem auf diversen Straßen entsprechende weiße Begrenzungen aufgetragen worden sind. „Die Zahl der Stellplätze ist zwar immer noch nicht ausreichend, aber es ist eine deutliche Verbesserung spürbar“, sagt Fabian Fröhlich und ergänzt: „Das hätte man dich schon früher machen können.“

Begehung war im Oktober 2018

Im Oktober letzten Jahres hatte es, initiiert von den Wustermarker Linken, eine Begehung in der Siedlung mit Vertretern der Gemeinde, Kommunalpolitikern und der Straßenverkehrsbehörde gegeben. „Damals haben wir etwa 20 bis 25 mögliche Bereiche festgestellt, wo zusätzliche Parkflächen entstehen können“, erinnert sich Tobias Bank (Linke). Es habe zwar etwas lange gedauert, aber jetzt könnten sich viele Anwohner freuen.

Manche Straßen sind zu schmal

Auf den ersten Blick wären aus Sicht des Linken-Politikers in einigen Abschnitten ( Athener Straße, Stockholmer Straße) noch mehr Parkplätze möglich, „indem man an den Seitenstreifen der engen Straßen Rasengittersteine verlegt, so dass einseitig Autos stehen können, ohne den Durchgangsverkehr zu behindern.“ Aber: „Die Gemeinde ist nicht Eigentümer der Flächen. Die sind in privaten Besitz. Deshalb können wir nicht einfach so losbauen“, sagt Wustermarks Bauamtsleiter Wolfgang Scholz.

Zweiter Durchgang zur Hauptstraße soll kommen

Zwei andere Vorschläge aus der damaligen Ortsbegehung in der Siedlung Radelandberg stehen noch auf der Wunschliste der Linken, wie Tobias Bank betont. Es betrifft die Durchgänge für Fußgänger von der Athener Straße zur Hauptstraße, wo sich eine Bushaltestelle befindet. „Der eine vorhandene Durchgang zwischen den Flakhallen ist unbeleuchtet, so dass die Treppen bei Dunkelheit kaum erkennen sind. Außerdem müsste ein zweiter Durchgang geschaffen werden, was Anwohnern lange Umwege ersparen würde.“

Ein weiterer Zugang zur Hauptstraße sei vorgesehen, so Bauamtsleiter Wolfgang Scholz, aber frühestens im zu beschließenden Doppelhaushalt 2021/22. Dagegen sei die Beleuchtung des vorhandenen Durchgangs vielleicht noch in diesem Jahr möglich. „Wir prüfen, welche technischen Voraussetzungen dort erfüllt sein müssen. Aber der Fachbereich Bau der Gemeindeverwaltung ist personell an der Belastungsgrenze.“

Von Jens Wegener