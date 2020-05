Elstal

Häufiger als in den Vorjahren wurden in diesem Frühjahr seltene Vogelarten wie Braunkehlchen, Wendehals und Grauammer in Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide beobachtet. Auch die Summe der insgesamt beobachteten Vögel habe sich auffällig erhöht, teilt die Sielmann-Stiftung mit.

Seit März wird intensiv gezählt

Seit Anfang März sind Mitarbeiter der Heinz-Sielmann-Stiftung und zahlreiche ehrenamtliche Kartierer bereits ab Sonnenaufgang mit Fernglas und offenen Ohren in der Heide unterwegs, um insbesondere Brutvogelarten und gefährdete Vogelarten aufzuspüren.

Zu diesen Vogelerkundern gehören auch Tim Funkenberg, Biologe bei der Stiftung, und sein Kollege Jörg Fürstenow, die noch bis Juni frühmorgens auf festgelegten Routen von einem Kilometer unterwegs sind. Innerhalb einer Stunde zählen sie alle Vögel, die sie mit ihren geschulten Ohren hören oder mit dem Fernglas sehen. Der Standort wird dabei genau festgehalten.

Die Vögel werden direkt in einer App erfasst. Art, Geschlecht, Standort und Art des Rufs werden gespeichert. Am Ruf erkennen die Experten, ob der Vogel sein Revier markiert, in der Balz ist oder sich zur Brut niedergelassen hat.

Erstmals Spechte separat erfasst

Erstmals wurde in diesem Jahr auch ein spezielles Specht-Monitoring vorgenommen. So konnten auf zwei Routen in der Döberitzer Heide Schwarzspecht, Mittelspecht und Kleinspecht intensiv beobachtet werden. „Für den Kleinspecht wurden drei, für den Mittelspecht sieben und den Schwarzspecht drei Reviere nachgewiesen. Der Grauspecht ist in Brandenburg an seiner Verbreitungsgrenze und konnte erwartungsgemäß nicht beobachtet werden“, erklärt Matthias Wichmann, Biologe und Leiter des Monitoringprogramms der Stiftung.

Die Spechte sollen auch in den kommenden Jahren gezählt werden, um lokale Veränderungen erkennen und deutschlandweit vergleichen zu können.

Daten fließen in Netzwerk ein

Dieses Vogelmonitoring führt die Heinz-Sielmann-Stiftung seit dem Jahre 2018 nach den neuen Standards des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten (DDA) durch. Die erfassten Daten stellt die Stiftung anschließend den Bundesbehörden, dem Netzwerk Nationales Naturerbe und der Öffentlichkeit zur Verfügung. Seit 2018 zählt die Stiftung nach DDA-Standard.

„Damit leistet die Heinz-Sielmann-Stiftung Pionierarbeit bei der Bestandsaufnahme der bundesweit vorkommenden Brutvögel. Mit der Anwendung dieses Verfahrens sichern wir noch stärker als zuvor die Vergleichbarkeit der über mehrere Jahre erhobenen Daten“, erklärt Biologe Matthias Wichmann.

