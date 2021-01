Wustermark

Mangelnde Transparenz wirft die Mieterinitiative Elstal der Wustermarker Verwaltung bezüglich der Wohnbauvorhaben im Ortsteil Elstal vor. Konkret bezieht sich die Kritik auf das „Zurückhalten von Informationen zum Bereich der Lindenstraße“, wie Matthias Redsch, einer der Sprecher der Mieterinitiative, sagt.

Ausgangspunkt für das Ansinnen der Mieterinitiative ist die derzeitige Bebauung am Radelandberg in Elstal. Dort errichtet das Unternehmen C & P einige Mehrfamilienhäuser. Außerdem sind weitere drei Gebäude geplant. Gegen diese Verdichtung der Siedlung hat sich die Mieterinitiative ausgesprochen und vorgeschlagen, die Gemeinde solle prüfen, ob man dem Investor C & P nicht an anderer Stelle in Elstal (gemeint war dabei auch der Bereich Lindenstraße) Ausweichgrundstücke für eine Wohnbebauung zur Verfügung stellen könnte, um am Radelandberg nicht noch mehr Freiflächen zu beanspruchen. C & P hat diese Idee nicht akzeptiert, weil am Radelandberg bereits Baurecht bestehe und man mit der Planung in Vorleistungen gegangen sei ( MAZ berichtete) .

Widerspruch in den Aussagen

In der jüngsten Wustermarker Gemeindevertretersitzung hatte die Mieterinitiative die Verwaltung gebeten, etwas zu den möglichen Bauvorhaben der Gemeinde Wustermark im Bereich Lindenstraße zu sagen. „ Uwe Schollän, stellvertretender Bürgermeister, antwortete, dass es dort keine konkreten Planungen für Bauvorhaben gebe. Die Kommune habe ein Vorkaufsrecht, und das würde gerade geprüft“, so Redsch.

Diese Antwort stehe jedoch im Gegensatz zu dem, was in der Wustermarker Sozialausschusssitzung Ende September in einer Informationsvorlage stand. „Dort hatte die Gemeindeverwaltung mit Blick auf das Programm ’Mobilisierung von Grundstücken des Bundeseisenbahnvermögens für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus’ explizit ihr Interesse am Erwerb der Flurstücke in der Lindenstraße bekundet“, so Redsch. Dass in Elstal sozialer Wohnungsbau realisiert werden soll, begrüße die Mieterinitiative ausdrücklich. Man sei aber empört über das Zurückhalten dieser Information in der Diskussion um C & P-Tauschflächen.

Kein Planungsrecht für unbebaute Fläche in der Lindenstraße

Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) weist die Vorwürfe zur mangelnden Transparenz entschieden zurück. Er erklärte dazu gegenüber der MAZ: „Im Zuge der von den Gemeindevertretern beschlossenen wohnungspolitischen Umsetzungsstrategie der Gemeinde Wustermark haben wir in allen Ortsteilen Flächen betrachtet, die, unabhängig von einem vorhandenen Planungsrecht, ein Potenzial für den sozialen Wohnungsbau haben könnten. Dazu gehört der unbebaute Bereich Lindenstraße, wo früher das Berufsschulgebäude und das Klubhaus der Eisenbahner standen. Für diese Flächen gibt es kein aktuelles Planungsrecht, sie gehören dem Bundeseisenbahnvermögens (BEV).“

Das BEV habe die Gemeindeverwaltung darauf aufmerksam gemacht, dass unter dem Arbeitstitel „Mobilisierung von Grundstücken für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus“ vom BEV eine Art Förderprogramm auf den Weg gebracht worden sei, das es auch für Grundstückseigentümer finanziell sehr attraktiv mache, sozialen Wohnraum zu schaffen. „Die Gemeindevertreter haben dann einen Beschluss gefasst, der das BEV generell bat, für diese Flächen ein Wertgutachten zu erstellen und der Gemeinde zukommen zu lassen“, erklärt der Bürgermeister. Wenn das vorliege, können die Gemeinde entscheiden, ob sie diese Flächen erwirbt und auch, ob überhaupt irgend etwas gebaut werden soll und ob man dort auch Flächen für den sozialen Wohnungsbau entwickeln möchte. Und Holger Schreiber ergänzt: „Sollte die Gemeinde diese Flächen nicht erwerben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie von Dritten gekauft werden.“ Das Wertgutachten werde voraussichtlich Ende 2021 fertig sein und dann in der Gemeindevertretung besprochen.

Bürgermeister: Kritik ist nicht hilfreich

Bezug nehmend auf den damaligen Antrag der Fraktion Die Linke zu einem Flächentausch zwischen Radelandberg und Lindenstraße sagte der Bürgermeister: „Das wäre keine Alternative gewesen. An der Lindenstraße ist die Gemeinde weder Grundstückseigentümer noch gibt es Bauplanungsrecht. Es gibt auch in keiner Form Planungen für diese Flächen, außer der auch der Gemeindevertretung bekannten Tatsache, dass die Gemeinde Wustermark auf dieser Fläche in wirtschaftlicherer Art und Weise etwas von dem dringend benötigten sozialen Wohnraum schaffen könnte.“ Schreiber sieht es als „nicht hilfreich und auf Dauer auch absolut unangemessen“ an, ihm und der Verwaltung permanent mangelnde Transparenz vorzuwerfen. „Ich weiß nicht, ob dies die Aufgabe einer Mieterinitiative ist.“

Von Jens Wegener